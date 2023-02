Manchester United chtějí miliardář Ratcliffe i katarský šejk | e15.cz

Kolik peněz zájemci za Manchester United nabídli, nebylo zveřejněno. Odborníci nicméně odhadují současnou hodnotu klubu na pět miliard liber, asi 133,5 miliardy korun, což by byla historicky nejvyšší suma, jaká kdy byla zaplacena za nákup sportovního týmu. Předčila by i dosud nejhodnotnější transakci, kterou bylo převzetí klubu Denver Broncos z nejvyšší ligy amerického fotbalu NFL. Dědic majitelů amerického maloobchodního řetězce Walmart Rob Walton za něj loni zaplatil 4,65 miliardy dolarů, zhruba 103 miliard korun.

Manchester United se v posledních letech potýká s vysokými dluhy i špatnými výsledky na hřišti. O možné výměně na postu jeho vlastníka se spekulovalo dlouhodobě. Oficiálně ho bratři Glazerové nabídli k prodeji loni v listopadu. Akcie klubu, s nimiž se obchoduje na burze v New Yorku, od té doby mohutně posilují. Jen za uplynulý měsíc zpevnily skoro o patnáct procent na 26,33 dolaru za kus.

„Plánuji vrátit klubu jeho bývalou slávu na hřišti i mimo něj,“ uvedl v prohlášení Jassim bin Hamad bin Jaber Al Thání, který se chystá investovat i do rekonstrukce stařičkého manchesterského stadionu Old Trafford a do obnovy tréninkového centra.

Jassim je šéfem Katarské islámské banky a synem bývalého katarského premiéra Hamada bin Jassima bin Jabera Al Tháního. Současný katarský emír je jeho bratranec. Některá britská média upozorňují, že si Jassimův otec díky svým rozsáhlým investicím vybudoval v Anglii veliký vliv.

Miliardáři z Blízkého východu se v poslední době zajímají o nejvyšší anglickou fotbalovou soutěž čím dál tím více. V roce 2021 se většinovým majitelem konkurenčního Newcastlu United stal fond ovládaný saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Před expanzí Saúdů a Katařanů do Premier League varuje například nezisková organizace Amnesty International, která připomíná, že v těchto zemích často dochází k porušování lidských práv.

„Doufáme, že si vedení Premier League najde čas, aby s námi prodiskutovalo naše konkrétní návrhy, jak může liga aktualizovat svá pravidla ohledně vlastnictví, aby zajistila, že majitelé klubů budou řádně dodržovat lidská práva,“ řekl pro britský deník The Independent Peter Frankental, ředitel pro ekonomické záležitosti Amnesty International ve Spojeném království.

Kromě Katařanů má aktuálně největší šanci převzít fotbalový Manchester britský podnikatel Ratcliffe, který je známý jako vášnivý fanoušek „Rudých ďáblů“ a už si pro nákup klubu zajistil financování od skupiny bank v čele s americkým kolosem Goldman Sachs. Šéf Ineosu se minulý rok na jaře neúspěšně pokoušel získat jiný anglický fotbalový tým Chelsea FC.