Adidas měl v loňském roce rekordní tržby, letos počítá s dalším růstem
- Provozní zisk Adidasu vloni vzrostl o více než polovinu.
- Firma to uvedla ve středeční tiskové zprávě.
- Zároveň oznámila, že svému generálnímu řediteli Björnu Guldenovi prodloužila kontrakt do konce roku 2030.
Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas v loňském roce zvýšil provozní zisk o 54 procent na 2,06 miliardy eur (zhruba 50 miliard korun). Tržby stouply o pět procent na rekordních 24,8 miliardy eur.
V letošním roce Adidas počítá s dalším růstem provozního zisku i tržeb, a to navzdory negativním dopadům amerických cel a nepříznivému vývoji měnových kurzů. Firma předpokládá, že provozní zisk se zvýší zhruba na 2,3 miliardy eur, u tržeb očekává růst zhruba o dvě miliardy eur.
Vedení podniku navrhlo vyplatit akcionářům za loňský rok dividendu 2,8 eura na akcii. To představuje proti předchozímu roku nárůst o 40 procent. Firma tak na dividendách vyplatí zhruba půl miliardy eur. Další miliardu eur pak hodlá vynaložit na odkup svých akcií.
Loňsky rok dopadl nad očekávání
„Rok 2025 byl mnohem lepší, než jsme plánovali a než jsme očekávali na jeho začátku," uvedl Gulden. „Máme štěstí, že působíme v odvětví, které nabízí zboží pro řadu segmentů. Prodáváme produkty pro sport, pohodlí, životní styl a módu. Jsme přesvědčeni, že všechny tyto segmenty budou po celém světě pokračovat v růstu," dodal.
Společnost působí pod názvem Adidas od roku 1949. Jde o zkratku jména zakladatele Adolfa „Adiho" Dasslera. Původně ji zakládal jako obuvní společnost v roce 1924 s bratrem Rudolfem pod názvem Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Po rozchodu obou bratrů založil Rudolf Dassler konkurenční závod Ruda, který později vešel ve známost pod jménem Puma.