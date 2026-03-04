Fait chce zdvojnásobit firmu 2JCP. Přikoupil k ní elektrotechnickou společnost ACS International
- Významný český průmyslník Igor Fait ulovil nenápadnou a přitom mimořádně ziskovou technologickou firmu z Příbrami.
- Strategická akvizice představuje další dílek do promyšlené skládačky, která má investiční skupině zajistit globální expanzi.
- Jaké má s firmou plány?
Skupina 2JCP, globální dodavatel energeticko-technologických řešení, kupuje příbramskou společnost ACS International. Po dřívější koupi třebíčské strojírny PBS Industry se rozroste o dodavatele energetických celků a elektrotechnických řešení. Hodnotu transakce strany nezveřejnily, podle informací e15 se však pohybovala ve vyšších stovkách milionů korun.
ACS je relativně neznámá firma, která však dlouhodobě působí na mezinárodních trzích a loni vytvořila hrubý zisk (EBITDA) ve výši 120 milionů korun. Při tržbách půl miliardy korun jde o nadprůměrně ziskovou firmu v oboru. Skupina 2JCP loni například vygenerovala zisk zhruba třikrát větší při více než čtyřnásobných tržbách.
2JCP, která spadá do skupiny Jet Investment Igora Faita, chce díky know-how ACS rozšířit své portfolio služeb zejména v oblasti inženýringu. Kromě něj se firma specializuje i na samotnou integraci a uvedení technologií do provozu. Pomáhala stavět například elektrárny na biomasu či na plyn, zákazníky má i v oblasti přenosu a distribuce elektrické energie. Ve Frankfurtu se ACS podílela na instalaci napájení datového centra.
Skládání mozaiky
Akvizice je dalším krokem v budování komplexní inženýrské platformy 2JCP. Ta už dnes pokrývá široký rozsah služeb od mechanického elektroinženýrství přes globální výrobu až po montáž a zprovoznění technologických celků pro klíčové zákazníky.
„Naším cílem je posílit globální expanzi. Spojení s ACS je strategickým krokem, který výrazně rozšiřuje naše technologické schopnosti,“ říká k transakci šéf skupiny 2JCP Vojtěch Křenovský.
Zakladatel společnosti ACS František Ježek k tomu dodává, že spojení s 2JCP umožní, aby se technologie a řešení ACS staly součástí větších a komplexnějších projektů s ještě širším mezinárodním přesahem.
„Sdílíme společný přístup ke kvalitě, odpovědnosti a dlouhodobým partnerstvím. Cílem není měnit to, co funguje, ale rozšířit možnosti, které před námi stojí. Toto spojení není konec ACS, ale jedná se o nový začátek pod společnou střechou 2JCP,“ dodává.
Podle analytiků se akvizice společnosti ACS International jeví jako ideální doplnění portfolia služeb a řešení společnosti 2JCP. Zároveň si všímají, že na poměry skupiny Jet Investment tato transakce patří spíše k menším investicím.
„Jde o dodatečnou investici k větší platformě, kterou už skupina Jet vlastní. Akvizice proto nemusí plnit parametry například co do velikosti, které jsou kladeny na základní zastřešující společnost,“ hodnotí Štěpán Flieger, vedoucí oddělení fúzí a akvizic ve společnosti EY Česká republika.
Přikoupení dalších firem k hlavní společnosti v portfoliu je podle něj oblíbenou a úspěšnou strategií téměř všech fondů soukromého kapitálu. Jde o záměr rychle zvětšit velikost, rozšířit produktový a zákaznický záběr a zvýšit pravděpodobnost vysokého zhodnocení investice.
Tento popis odpovídá i plánům, které 2JCP zmiňuje v kontextu integrace firmy ACS. „S nově získanou firmou chceme brzy otevřít novou pobočku v Německu a rozšířit i výrobu v Příbrami, kde vznikne i výrobní prostor pro zakázky 2JCP,“ odhaluje plány Křenovský.
Dvojnásobek tržeb do konce roku 2028
Do konce roku 2028 Křenovský plánuje, že tržby nově posílené skupiny 2JCP vzrostou na 4,5 miliardy korun, tedy bezmála dvojnásobek, a podobným tempem má vyrůst i EBITDA – minimálně na 700 milionů korun.
Společnost 2JCP patří do portfolia průmyslových společností skupiny Jet Investment. V současné době má více než 750 pracovníků, které zaměstnává v závodech v Račicích, Třebíči, Novém Městě nad Metují, v Británii nebo ve Spojených státech.
Česká investiční společnost Jet Investment, která se specializuje na investice do středoevropského průmyslu, ve čtyřech fondech kvalifikovaných investorů spravuje aktiva ve výši 17 miliard korun. Spolupodílníci skupiny Igor Fait, Marek Malík, Lubor Turza a Libor Šparlinek dnes řídí investice do firem, jako jsou 2JCP, EDS nebo Likov. V minulosti jejich fondy prošly i společnosti Tedom, Rockfin, Kordárna Plus nebo MSV Metal Studénka.