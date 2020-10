Amazon ve Švédsku zpackal uvedení webu. Strojový překlad ukazoval vulgarity | E15.cz

V důsledku nedokonalých automatických překladů například došlo k přeložení trička s kočkou pomocí vulgárního švédského označení pro ženské pohlaví.

Další příklady jsou chybné přeložení kohouta, pro něhož bylo použit švédský ekvivalent anglického slova cock, tedy označení pro změnu pro mužské pohlaví. Přikládáme komentář jedné ze zákaznic na Twitteru:

Amazon rovněž popletl vlajky a namísto švédské vložil argentinskou. „Chceme všem poděkovat za upozornění na chyby, pomáhá nám to se zlepšovat,“ uvádí v prohlášení americká společnost miliardáře Jeffa Bezose. „Je to teprve den, co jsme ve Švédsku, a chceme se i nadále zlepšovat,“ pokračuje společnost, která se svými sklady působí i v Česku, nákup pro české zákazníky zatím ale nemá v lokalizované verzi.

Chyby vyvolaly posměch i v souvislosti s vysokou znalostí anglického jazyka mezi švédskou populací. Mimo anglofonní země totiž patří k nejlepším v unii.

„Zatleskejme všem, kteří byli v Amazonu zapojení do geniálního rozhodnutí provést nesmyslný strojový překlad z jazyka, kterému většina lidí ve Švédsku rozumí,“ napsal na Twitteru stockholmský herní vývojář Jake Shadle. Podobně na výši ve znalosti angličtiny jsou v Evropě ještě Nizozemsko či Dánsko.

Díky přítomnosti Amazonu v zemi Švédům odpadá nutnost objednávat z německé či britské verze. Aby přilákala zákazníky, nabízí společnost v zemi doručení zdarma pro objednávky nad 229 švédských korun (v přepočtu 600 korun českých). V Evropě je Amazon přítomen kromě Švédska, Německa a Spojeného království také ve Francii, Itálii, Španělsku a Nizozemí. Spekuluje se o jeho dalším rozšiřování. Před nedávnem na konferenci Deníku E15 například padlo, že e-shop brzy vstoupí do Polska, čímž by firma začala poprvé „mluvit“ slovanskou řečí.