E-commerce a její budoucnost v Česku: konference E15 | E15.cz

Jsou to vítězové koronakrize, musejí ale neustále inovovat, aby o své postavení nepřišli. Řeč je o podnikatelích v e-commerce a digitální sféře. Práce na dálku, velká data, oligopolní postavení technologických firem i vstup Amazonu do Polska a také efektivní práce na dálku, z domova. Všem těmto trendům a novinkám se musejí firmy přizpůsobit, jak zaznělo na on-line konferenci E15 The Future of E-commerce, Innovations & Technology, kde vystoupily přední české osobnosti z oboru. Konkrétně dvacítka vybraných řečníků v sedmihodinovém bloku.