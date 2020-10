Babišův Hartenberg koupil síť slovenských květinářství Flos | E15.cz

Holding Hartenberg ze svěřenských fondů premiéra Andreje Babiše (ANO) koupil maloobchodní část slovenské floristické firmy Flos. Serveru Seznam Zprávy to potvrdil Jozef Janov, který je řídícím partnerem Hartenbergu. V Česku už fond vlastní síť 191 květinářství Flamengo a floristický velkoobchod Storge. Holding Hartenberg kromě toho investuje do zdravotnictví, biotechnologiích či potravinářství.

Flos má na Slovensku 12 prodejen. „Je menší než české Flamengo, ale bereme to jen jako začátek. Jako první krok na Slovensko v tomto oboru,“ řekl Janov serveru.

Cílem Hartenbergu je stát se jedničkou na slovenském trhu. „Dokážeme nakupovat na nizozemské květinové burze, jejímž jsme členem, takže můžeme našim zákazníkům v Česku i na Slovensku nabízet výhodnější ceny. Právě toho chceme využít,“ prozradil Janov.

V Česku fond ovládá síť 191 květinářských prodejen Flamengo, které patří k nejvýznamnějším subjektům na českém trhu s řezanými a pokojovými květinami a doplňkovým sortimentem. Většinový podíl ve firmě fond získal loni od společnosti HFF.

Koronavirová krize letos na jaře do hospodaření sítě prodejen Flamengo významně zasáhla. „Tržby nám na jaře spadly až o 70 procent,“ řekl Janov Seznamu Zprávy. Firma proto využila vládní program COVID-nájemné, který umožňuje firmám získat příspěvek od státu. „Nakonec budeme ve Flamengu a Storge v tržbách asi o deset procent pod úrovní roku 2019,“ uvedl Janov.

Holding Hartenberg spadá pod firmu SynBiol. Její akcie a rovněž akcie společnosti Agrofert vložil premiér Babiš v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Fond investuje mimo jiné do zdravotnického byznysu nákupem klinik asistované reprodukce. V roce 2018 koupil majoritní podíl v největším středoevropském internetovém prodejci spodního prádla Astratex. Působí rovněž v biotechnologii či potravinářství. Loni také získal srbské letecké opravny Adria Tehnika a letos finančně vstoupil do dvou rezidenčních projektů developerské skupiny JRD v Praze.