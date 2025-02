V únoru Bageterie Boulevard otevřela restauraci v pražské Jindřišské ulici, letos ještě plánuje například i novou pobočku na pražském hlavním nádraží. Na tom brněnském už pobočku otevřela tento týden. Zároveň chce společnost pokračovat v rekonstrukci stávajících restaurací, se kterými začala už loni. Pozornost ale Bageterie Boulevard věnuje především expanzi do zahraničí.

Fastfoodová síť s bagetami má letos v plánu rozšířit svou působnost i do Maďarska. Tam chtěl fast food expandovat již v minulosti, jednání s franšízantem však tehdy nedopadla. Dříve značka působila i v Německu, odkud se později stáhla. Provozovnu měla i na Arabském poloostrově, konkrétně v Dubaji. Tu ale společnost zrušila v důsledku covidu.

Řetězec má momentálně 63 poboček v Česku a tři na Slovensku. V tuzemsku je tak po sítích restaurací McDonald’s a KFC třetím nejzastoupenějším fast foodem co do počtu provozoven. Konkurence na trhu rychlého občerstvení však v Česku poslední roky sílí.

V listopadu 2023 přišlo se svými hamburgery Popeyes. Zatím má čtyři české pobočky, další má zanedlouho přibýt v Brně a řetězec chce letos stihnout otevřít i další restaurace v různých regionech. Do roku 2033 jich má mít celkem šedesát.

Zanedlouho by se v Praze na Národní třídě měla otevřít i první pobočka amerického fast foodu Five Guys. Termín se již vícekrát posouval, momentálně to však vypadá, že by k otevření restaurace mělo dojít nejpozději příští měsíc.

Do skupiny Crocodille, pod kterou značka Bageterie Boulevard patří, spadá ještě síť rychlého občerstvení 360 pizza, která má momentálně šest provozoven. Společnost se dále zaměřuje na výrobu balených potravin, zejména baget, sendvičů, panini či wrapů. Za rok 2023 vykázala obrat téměř 1,6 miliardy korun a zisk necelých 13 milionů korun. Rok předtím skončila ve ztrátě přesahující 32 milionů.