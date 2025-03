Výdejních úložných boxů se napříč Českem nacházejí tisíce. Jen internetový obchod Alza jich má po republice více než 2400, z toho zhruba 500 v Praze. Ještě větším počtem disponuje doručovací služba Zásilkovna, která má svých Z-BOXŮ přes pět tisíc, v hlavním městě pak stejně jako Alza asi 500.

Některé boxy však svým umístěním budí rozpaky. Pozornost v poslední době vyvolalo například jedno z úložišť společnosti Zásilkovna v Brně, které se nacházelo na betonovém podstavci přímo na schodech. Po kritice veřejnosti Zásilkovna box odstranila. Na problém kolem nevhodného umisťování boxů upozorňuje například designérka Veronika Rút, zakladatelka spolku Naše kultivovaná města, který se zároveň snaží spojit všechny zainteresované strany ve snaze nalézt nejvhodnější řešení.

Rozhodnutí je na obcích

Výdejní boxy nejsou považovány za stavby, a nejsou tedy nijak regulovány stavebním zákonem. Posuzovat jejich umisťování není proto na jeho základě v současné době možné. „Zavedení takové regulace nepředpokládáme ani v budoucnu, nicméně situaci vnímáme a snažíme se ji řešit. Věc však zcela nespadá do naší kompetence. Je potřeba najít komplexní řešení ve spolupráci s dalšími resorty,“ říká tisková mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Karolína Nová. Ministerstvo tak jedná s resorty vnitra a průmyslu a obchodu ve snaze nalézt jednotný postup.

Podle ministerstva obchodu a průmyslu ale mohou pravidla pro umístění boxů stanovovat obce. „Mohou v rámci přenesené působnosti regulovat tzv. výdejní boxy pomocí tržního řádu, neboť je lze podřadit pod místa pro nabídku a prodej zboží mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem,“ uvádí resort.

Většina boxů na soukromých pozemcích

Praha, na jejímž území je koncentrace výdejních boxů vůbec nejvyšší, v současné době žádný závazný předpis pro jejich umisťování nemá. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), do jehož gesce problematika spadá, má sice vypracovaná pravidla pro umisťování balíkomatů, ta však nejsou závazná.

Do budoucna by se ale situace mohla změnit. „Aktuálně probíhají jednání o možném schválení materiálu s téměř stejným obsahem v Radě hl. m. Prahy, zatím však nejsou veřejná a není možné předjímat výsledek,“ říká tiskový mluvčí IPR Marek Vácha.

Situaci dále komplikuje to, že většina boxů je dnes umístěna na soukromých pozemcích, na něž by potenciální městská regulace neměla vliv. „Po případném schválení by pravidla stále zůstala doporučující pro vlastníky soukromých nemovitostí a stala by se pravděpodobně závazná pro nemovitosti ve vlastnictví Prahy,“ vysvětluje Vácha. Například Zásilkovna má na veřejných pozemcích umístěnou asi jen pětinu svých výdejních boxů.

Na regulaci podle tržního řádu chce spoléhat například východočeské město Litomyšl. „Aktuálně plánujeme ještě jeho dílčí úpravy. Zatím jsme však regulaci použít nemuseli a vždy se nám podařilo se s majiteli výdejních boxů dohodnout,“ říká tisková mluvčí města Petra Jiráňová.

Oslovené firmy se dle svých vyjádření snaží s místními samosprávami hledat řešení a pravidla, která by byla přijatelná pro obě strany. „V současnosti řešíme také konkrétní pravidla například s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, velkými městy i městskými částmi,“ sdělila mediální zástupkyně Zásilkovny Anna-Marie Lichtenbergová.

Obdobně se vyjadřuje i internetový obchod Alza. „Při plánování nových lokalit pečlivě zvažujeme, jak boxy co nejlépe zapadnou do veřejného prostoru, a spolupracujeme s obcemi a architekty, aby boxy byly funkční a zároveň estetické. Snažíme se přizpůsobit design AlzaBoxů specifickým místním požadavkům. Například v historických částech měst často využíváme decentní šedý branding, který je vizuálně méně nápadný,“ vysvětluje PR manažerka společnosti Eliška Čeřovská.

Snahy o vzájemný dialog potvrzuje i Vácha z IPR. „Zástupci některých firem, které výdejní boxy v ulicích umisťují, s námi pravidla konzultují a projevují vůli se jimi řídit,“ dodává.