„Bublinky“ pro sváteční i všední chvíle. Kde v metropoli posedět u šumivého vína

Autentista

Řetězová 10

První hosty přivítal wine & champagne bistrot Autentista 10. října 2019. Do povědomí se ihned zapsal nejen svou nezvykle širokou nabídkou autentických vín a pěstitelských champagne, která aktuálně čítá téměř čtyři sta různých lahví (okolo tří set tichých vín a stovky champagne), ale také osobitým interiérem. Stojí za ním architekti Katarína Varsová a Jan Roučka z ateliéru Formafatal, kteří se za tento projekt mohou pyšnit oceněním Interiér roku 2019 v kategorii Veřejný interiér I.

Champagneria

Průchodní 4

Nabídka Champagnerie se neomezuje pouze na šampaňské, ale zahrnuje všechna šumivá vína vyrobená tradiční metodou. To znamená, že vznikají podobně jako šampaňské druhotným kvašením na kalech v lahvi. Mimoto si zde vychutnáte i několik pet-nat vín (s přirozenými bublinkami vzniklými při spontánním kvašení) nebo rozmanitá tichá vína včetně naturálních a biodynamických. Podnik, jenž se nachází kousek od Betlémského náměstí, je zároveň galerií výtvarného umění.

Vinárna 0,75

Dukelských hrdinů 14

Vinárna 0,75 (čteno Sedmička) nabízí – podle slov provozovatelů – nejen výjimečné večery, ale i rána bez bolesti hlavy díky pečlivě vybraným naturálním vínům s nižším obsahem siřičitanů. Místní sommelieři vybírají naturální vína z těch nejlepších vinařských oblastí, a hlavně taková, která vznikají s maximálním respektem vůči přírodě. Šumivá vína zde zastupují sekty, prosecco i šampaňské. A interiér? Instafriendly, kde „každý detail je promyšlen pro dokonalou fotku a nevšední atmosféru“.

Vin de Marie

Dlouhá 37

Kousek od Bokovky otevřela vinotéka Vin de Marie. V sortimentu má především vína ze střední Evropy, k tomu střípky z Francie, Itálie, Gruzie. Rádi zde pracují s vinaři, s nimiž sdílejí podobné hodnoty a pohled na gastronomii – tedy s takovými producenty, kteří pracují s minimem zásahů jak ve vinohradu, tak ve sklepě. Vína z Vin de Marie si hosté mohou koupit domů, anebo si poručit sklenku k večeři v restauraci Marie B. Ze sortimentu Vin de Marie je také připraveno vinné párování v Marii B.

Vinárna by Alma

V Jirchářích 8

Neformální vinárna ve vnitrobloku restaurace Alma je místem, kde si můžete užít sklenku po práci, před nebo po představení v nedalekém Národním divadle, zajít si na rande i rozjet celovečerní vinnou jízdu s přáteli. Na vinné kartě se objevuje osvědčená klasika, respektovaná avantgarda i naturální divočiny. A samozřejmě nechybějí ani šumivá vína a growers champagne. Důležitý je také osobní kontakt s vinaři, kteří jsou tu častými hosty řízených degustací.

The Winery

Osadní 25

Nejspíš znáte holešovické bistro The Eatery. Věděli jste ale, že titíž lidé stojí i za The Winery? Víno milovali odjakživa, s myšlenkou, že by ho začali sami dovážet, začali koketovat v roce 2019. Odtud už byl jen krůček k vlastnímu vinnému baru The Winery, který vznikl v roce 2022 na Břevnově. Ten dnes už sice nefunguje, loni ho ale nahradil prostor v Holešovicích. Vína pocházejí z menších vinařství v Česku, Rakousku, Německu, Itálii a Francii. Šumivá vína se pohybují na pestrém spektru, od pet-natu přes prosecco a crémant až po šampaňské.

Vinohrad

Korunní 21

Když Karel Treu a Dušan Pavlák natrefili na jižní Moravě na degustační enomaty, zalíbily se jim natolik, že se je rozhodli přenést do Prahy. Na pražských Vinohradech vybudovali vinárnu Vinohrad, jejímž základem jsou tři lednice s bílými, růžovými a červenými víny pocházejícími z rodinných vinařství. Ty doplňuje nabídka sektů – jelikož zdejší vína pocházejí výhradně z Česka, Slovenska, Rakouska a Maďarska, šampaňské zde nehledejte. Prostoru vévodí velký dřevěný stůl, jenž současně slouží jako bar.

Enoteca

Karlínské náměstí 13

Andrea Sirtori otevřel v loňském roce tři podniky. Pozornost foodies vzbudil zejména pasta bar Sugo. Kromě něj vznikly ještě dvě vinárny Enoteca – v Karlíně a na Jiřího z Poděbrad –, které Sirtori provozuje spolu s dovozcem vín Ondřejem Markem. Obě pobočky se zaměřují na naturální vína (včetně šumivých) z různých italských regionů, jež majitelé vybírají přímo u vinařů. Zásadní je pro ně kvalita, autenticita a vinařův respekt vůči přírodě. Zatímco na Jiřího z Poděbrad připomíná Enoteca svou nabídkou jídel spíše bistro, v té karlínské se vše točí výhradně okolo vína. Několik jednoduchých pokrmů ale dostanete i zde.

Tretter’s Wine bar by Bacchus

Dejvická 396/32

Michael Tretter a Alexander Lochman spojili své značky, výsledkem je Tretter’s Wine bar by Bacchus, vinný bar v pražské Bubenči. Vychutnat si zde můžete přes 450 různých vín. Šumivá vína jsou na lístku zastoupena v celé své kráse: champagne, crémant, cava, prosecco i sekt. Součástí wine baru je i takzvaná trezorová místnost, kde jsou uloženy prémiové destiláty a archivní vína. Ve všední den sem lze zavítat již v pravé poledne a užít si siestu s víny z celé Evropy.

the sip.

Francouzská 20

Letošní novinkou mezi vinárnami je vinohradský the sip. Minimalistický (dalo by se říct až strohý), bíle vymalovaný prostor dává vyniknout zdejším vínům. Selekce je přitom pestrá, naturální vína pocházejí z Moravy i celého světa a hrají všemi barvami – na výběr jsou bílá, růžová, červená i oranžová. A samozřejmě i zde jsou k dostání šumivá vína.