Proč jste se na začátku roku 2022 s Oldřichem Bajerem rozhodli Modetu koupit?

S Oldou Bajerem jsme se potkali v Zootu. Byla jsem tam zapojena do krizového týmu a v takové situaci opravdu poznáte osobnost svých kolegů. Vzájemně jsme si sedli a následně, když Olda Zoot opustil, oslovil mě, jestli bych mu pomohla v Mallu. O módě jsme ale pořád přemýšleli a pozorovali jsme trendy, to, že zákazníci se už dívají na módu jinak, že je tady nějaká udržitelnost. Koneckonců i obchodní partneři v Mallu přicházeli s inovacemi a s tím, že se začínají soustředit na jiné materiály a na výrobu v evropských továrnách. Ten trend prostě nešlo přehlédnout.

A pak shodou okolností přišla Modeta na přetřes. Původní majitelé už na ni neměli ekonomicky ani osobnostně sílu a já jsem za Oldou Bajerem přišla a říkám Oldo, koupit ji je skvělej nápad. V současné době jsme svědky zvyšující se poptávky po lokální výrobě, tedy po značkách, které mají kořeny v České republice, a míst, kde je to možné realizovat, u nás opravdu moc není. Kromě touhy po záchraně textilní výroby v Čechách hrál roli i současný trend takzvaných D2C značek, tedy takových, které sami vypustíte a k zákazníkovi je dostanete skrze vlastní prodejní kanály.

Nápad pro udržitelnou módu. Návrhářská dvojice do svých modelů zašívá uhlíkovou stopu Síla ohně: Jak v sobě zapálit investorskou vášeň

Jak na váš nápad Oldřich Bajer reagoval?

Hned zpočátku se na to moc netvářil, ale on ten proces vyjednávání o koupi trval rok. Během té doby jsme sestavovali byznys plán a myslím, že v průběhu toho získal o Modetě jasnější představu. Opravdu jsme cítili tlak módního průmyslu na lokální výrobu a chtěli jsme se chytit příležitosti a de facto zachránit jednu z komplexních textilních výrob u nás.

Do Modety jsme však vstoupili těsně před vypuknutím války na Ukrajině, což způsobilo enormní nárůst cen energií a také navýšení kompletních cen všech materiálů. A to nám naši cestu vůbec neusnadnilo.

Jaká je vaše role Modetě? Jak se vám daří skloubit ji s životem v Německu?

Modetu řídím a je to pro mě hlavní obchodní činnost. Tu společnost jsme museli postavit zcela znovu, a to nemůžete udělat s tím, že začnete chrlit svoje vlastní brandy, to je finančně extrémně nákladná věc. Na začátku jsme potřebovali nabrat externí zakázky, které nám zaplatí náklady. Zakázky sice firma měla, hlavně z Německa, ale ty byly extrémně neprofitabilní. Využili jsme proto své kontakty. Zpočátku šlo hlavně o spolupráci s malými značkami, které potřebovaly pomoci s kompletací celé kolekce. Postupem času se na nás klienti obraceli na základě referencí.

A spojení s osobním životem v Německu, kde vychováváte malou dceru?

Do Jihlavy jezdím každý týden, což je někdy náročné. Na druhou stranu život v Německu mi pomohl zlepšit komunikaci s německými klienty. Bydlíme kousek od Drážďan, do Prahy to mám jen asi padesát minut, do Jihlavy 2,5 hodiny. Samozřejmě je to náročná kombinace. Naštěstí mám báječného partnera, který mě podporuje. Nebýt jeho, tak to určitě nezvládnu, protože se stará o dceru, když jedu do Jihlavy. Zároveň i Olda Bajer, který je většinovým vlastníkem a hlavním investorem, má skvělý přístup. Aktivně se podílí na řízení společnosti i mě hodně mentoruje.

Paříž bere olympiádu i jako módní výzvu, ukazuje výstava. Další expozice mapuje historii účesů Magazín

Co je vlastně cílem změn v Modetě, jak by se měla proměnit v příštích letech?

Chceme z Modety udělat vývojovou a výrobní platformu pro české značky, včetně našich vlastních. Základem je výrobní cena, která je v Čechách v principu vyšší než kdekoliv na východ od nás. Musíme neustále pracovat na produktivitě a kvalitě. Hned zpočátku bylo zásadní společnost digitalizovat. Vypadala jako takové krásné muzeum, kde ještě fungují píchačky a všechno řeší tužka a papír.

My jsme ale potřebovali vytvořit digitální podnik, digitalizovat výrobu, aby klient měl plný servis. Když si zadá výrobu, aby se mohl přihlásit do systému a okamžitě viděl stav svojí zakázky. Zároveň chceme i modernizovat technologie. V budoucnu vidím Modetu jako prosperující podnik, který cílí na udržitelnou módu a slouží jako pevné základní kameny pro lokální i zahraniční brandy.