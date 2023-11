Nápad pro udržitelnou módu. Návrhářská dvojice do svých modelů zašívá uhlíkovou stopu | e15.cz

Od svého zrození v roce 2010 se LAFORMELA věnuje pravidelné tvorbě sezonních kolekcí, opakovaně tvoří ve spolupráci se známými značkami nebo osobnostmi a také se prezentuje na týdnech módy v Praze, v Paříži, Miláně či Budapešti. Značka založená Miroslavou Kohutiarovou a Antonínem Soukupem umí zákazníka vizuálně upoutat a vyniká nadčasovým přístupem kombinujícím česko-slovenskou kulturu a historické dědictví s celosvětovými trendy. Vyhledávají ji osobnosti, jako jsou topmodelky Karolína Kurková a Hana Soukupová či designérka Lucie Koldová. Kolekce navrhuje značka čtyřikrát do roka: dvě hlavní a dvě essentials.

Značku založili designéři ještě při studiu, a tak by se mohlo zdát, že šlo jen o potřebu tvořit pod vlastním brandem, od počátku s ní ale měli důmyslné plány. „Možná plánujeme až moc,“ říká s úsměvem Antonín. Právě plánování je ale pro směřování značky zcela klíčové a většina snů a plánů se designérům splnila. „Už víme, že na každý sen je potřeba být připraven.“

Mezi splněné cíle patří základna v Česku a na Slovensku, přesah do zahraničí, spolupráce s předními českými a zahraničními topmodelkami, influencery a stylisty, prezentace v magazínech a samozřejmě finanční zisk. „Nevybrali jsme si úplně jednoduchou cestu. Nechceme se prezentovat jako tváře značky a netvoříme oblečení, za které zákazníci chtějí primárně utrácet – jako třeba svatební a večerní šaty,“ popisuje Antonín. Jak náročné bylo tyto standardy udržet? „Občas si něco ulehčíme – většinou v timingu, ale v zásadních věcech jsme pevní. I když bychom možná dokázali vydělat víc peněz, šli bychom sami proti sobě.“

Omezení jako impulz

Než začala být značka finančně soběstačná, trvalo to zhruba osm až deset let. Určité možnosti v tvorbě jsou ale stále omezené. „Za to jsme ale rádi. Kdybychom měli neomezené možnosti, možná bychom věci tolik nepromýšleli. Nedostatek financí nás ale brzdí třeba v rozjezdu v zahraničí,“ naráží Antonín na fakt, že nedokážou uspokojit například poptávku zahraničních influencerů, kteří by s LAFORMELOU rádi spolupracovali.

Přitom právě prodej v zahraničí byl na začátku hlavním cílem značky. „To byla velmi zkreslená představa, ale dobrý motor,“ popisuje Mirka. Netrvalo dlouho a podařilo se. Účast na zahraničních týdnech módy designérům přihrála nové kontakty, ale taky otevřela oči. „Najednou jsme viděli, jak celý ten módní svět funguje a jaké chyby děláme. Donutilo nás to i přehodnotit směr, kterým se ubíráme,“ přiznává Miroslava. Uvědomili si, že je potřeba věnovat se českému trhu, teprve potom se soustředit na ten zahraniční.

Kdo oblékne tenhle kousek?

Pro komunikaci s lokálními zákazníky a jejich získávání mají designéři jasnou strategii. „Jsme různorodí v tom, co tvoříme a jak. V showroomu pořádáme různé akce, jsme ve spojení s galeriemi, snažíme se podporovat naše klienty. Networking je pro nás velmi důležitý,“ popisují. A tak v showroomu mohou návrhářské duo na prestižní adrese navštívit zákazníci i fanoušci značky. „Za ta léta už víme, jak moc je důležité se každému věnovat – i když si třeba nakonec nic nekoupí.“ Na komunikaci stojí i vztah obou designérů, kteří jsou partnery i v osobním životě. „Kdybychom spolu nepracovali, náš vztah by byl možná radostnější. Ale zase bychom se ochudili o spoustu zkušeností,“ jedním dechem přiznávají. Antonín je srdcem organizátor, a tak se věnuje převážně marketingu a komunikaci – se zákazníky, B2B klienty nebo médii, Mirka má na starosti vztah s dodavateli a administrativu. Na své zákaznice myslí designéři i při navrhování nových kolekcí. „Vždycky se ptáme jeden druhého: Která z našich klientek by si tento model oblékla? A musíme vždycky říct alespoň jedno jméno,“ popisuje Antonín. I když ve své tvorbě stavějí na signifikantních prvcích, vždy se snaží experimentovat a přicházet s něčím novým. Návrhy tvoří Antonín a finální styling kolekcí má na starosti stylista značky Jan Grombiřík. Miroslava Kohutiarová a Antonín Soukup zakladatelé značky LAFORMELAAutor: Vratko Barcík

Úspěšně nalíčená síť

I když se návrháři posledních několik let zaměřují hlavně na lokální trh, jejich tvorba se za hranice přece jen dostala – oblíbili si ji nákupčí v Evropě, Asii i ve Spojených státech, kde je značka LAFORMELA zastoupena v síti prestižních concept storů h-lorenzo. Jeho zástupci oslovili designéry ve stylu 21. století – přes Instagram. Jeho obsah tvoří sám Antonín a je přesvědčený, že síla značky spočívá mimo jiné v autenticitě. I influencer marketing má v podání LAFORMELY svá specifika. Jednou za dva roky ve spolupráci s influencerkou, která je zároveň podnikatelkou, vytvoří produkt. To se jim již podařilo se šéfkuchařkou Evou Che a podnikatelkou Eliškou Chomistek.

Využít i CO2

LAFORMELA má za sebou spolupráce s významnými značkami jako Footshop, Glo, Belda, Ambiente či Microsoft. Aktuálně spolupracují s Komerční bankou. Na říjnové přehlídce představí uvedenou kolekci vytvořenou z inovativního materiálu, který vznikl zpracováním oxidu uhličitého. „Materiál ze čtyřiceti procent nese ve vláknech právě CO2, vzniknou z něj ekologicky šetrné kousky v designu LAFORMELA. Chceme ukázat, že mladistvá, cool, pohodlná a současná móda může být tvořena i tímto způsobem,“ vysvětluje Antonín. A jak přistupují k udržitelnosti? „Netvoříme věci na sklad – šijeme pouze na základě objednávky, snažíme se brát materiály z místních zdrojů a neplýtváme jimi. Překvapilo nás, jak jsou některé udržitelné materiály skvělé, a chceme touhle cestou do budoucna jít. Jen musíme najít dodavatele, který by nám takový materiál dodával po menších kusech.“

Směr Amerika

Hlavním záměrem páru je nyní zaměřit se na americký trh. „Potřebujeme zapracovat na PR a influencer marketingu. Potenciál tam LAFORMELA určitě má, ale zatím ho nedokážeme využít,“ konstatuje Antonín. Tady v Česku chtějí dál tvořit kolekce a prezentovat je na samostatných přehlídkách nezávislých návrhářů na pražském týdnu módy. „Máme ho oba moc rádi, ale chceme lidem dávat trochu víc. Naše show nemá být jen přehlídkou módy, ale zážitkem se vším všudy.“