Bývalí šéfové WhatsAppu vytvořili novou sociální síť HalloApp | E15.cz

Autoři na oficiálním blogu označují HalloApp jako „první síť pro skutečné vztahy“. Aplikace je určena pro skupinové nebo individuální chaty s blízkými přáteli a rodinou. Jediným způsobem, jak můžete najít další uživatele, je přes jejich telefonní číslo. Zprávy jsou šifrované a pozitivem je i skutečnost, že zde nejsou vůbec žádné reklamy.

Tento projekt je zajímavý hlavně svými zakladateli. Neeraj Arora byl do roku 2018 obchodním ředitelem společnosti WhatsApp a klíčovou postavou při vyjednávání spojení s Facebookem. Michael Donohue byl téměř devět let technickým ředitelem WhatsAppu a v roce 2019 opustil Facebook.

Why we are building @HalloApp



• Social media is not private

• Users should not be treated as products

• Algorithms make connecting with people impossible



The vision we have for the future of real, digital relationships 👇