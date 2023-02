Česká pošta potřebuje miliardy, jinak bude dál zdražovat | e15.cz

Na řešení vážných ekonomických problémů jedné z největších firem v zemi zbývají jen měsíce. Česká pošta s 27 tisíci zaměstnanci spotřebuje na svůj provoz přes dvě desítky miliard korun ročně, z toho více než 13 miliard vydá na personál. O způsobu svého dalšího financování musí mít státní podnik jasno nejpozději v létě. V opačném případě by byl závislý na komerčních úvěrech, což by zřejmě vedlo k dalšímu zdražení poštovních služeb. Jejich ceny stouply v krátké době už dvakrát.

Situace České pošty se může ještě více zhoršit navzdory další miliardové pomoci vlády, o níž jednají ministři vnitra a financí Vít Rakušan (STAN) a Zbyněk Stanjura (ODS). Poskytnutí finanční podpory není jednoduché. Stát potřebuje souhlas Evropské komise, která v podobných případech funguje jako unijní antimonopolní úřad. Schvalovací proces by navíc zkomplikovaly případné stížnosti konkurentů pošty jako v minulosti. Na částku 7,5 miliardy pro období 2018 až 2022 čekala pošta z důvodů evropských pravidel a procedur dlouhé tři roky.

Na letošek má podnik už jistých 1,5 miliardy korun od státu, stejnou sumu dostane i napřesrok. Jenže na pokrytí takzvané univerzální služby, tedy na provoz 3200 poboček a povinnost doručovat dopisy či balíky na jakoukoli adresu v Česku, to nestačí.

Proto chce Rakušan, jehož rezort spolu s ministerstvem dopravy za chod pošty zodpovídá, po šéfovi státní pokladny další miliardy. „Tyto dodatečné peníze by musela Evropská unie znovu schvalovat, to je logické,“ řekl E15 Stanjura. „Vláda je letos připravena uvolnit zhruba dvě miliardy, vědí o tom všichni ministři. Situace České pošty opravdu není lehká,“ dodal.

Ani ministr financí si přitom není jistý, jestli chystaná finanční injekce pokryje všechny výdaje pošty. „Bavíme se také o roku 2024. Zda to budou celkem čtyři miliardy, to nemohu potvrdit. Že to budou ve finále více než dvě miliardy, je ale docela možné,“ podotkl Stanjura.

Příčinou špatné kondice podniku, který je po společnostech Škoda Auto, Agrofert a ČEZ v počtu zaměstnanců čtvrtou největší českou firmou, jsou rostoucí náklady právě na univerzální službu. Že 1,5 miliardy korun jako kompenzace nestačí, je přitom zřejmé už delší dobu. Plyne to z čísel poskytovaných Českému telekomunikačnímu úřadu, jenž poště uděluje licence. Předloni univerzální služba stála 1,85 miliardy, v roce 2020 1,83 miliardy.

VIDEO: Česká pošta zdraží SIPO i dopisy. Ceny služeb pro rok 2023 přehledně

„Pro rok 2022, který zatím není dopočítaný, jsou odhadované náklady na univerzální službu přes dvě miliardy korun. Od roku 2013, kdy byla dokončena liberalizace poštovního trhu, činí rozdíl mezi skutečnými náklady a vyplacenou kompenzací 6,7 miliardy. Ty pochopitelně České poště chybějí,“ uvedl její mluvčí Matyáš Vitík.

Státní poskytovatel služeb, o něž soukromé subjekty, jako je například Zásilkovna, nemají kvůli nerentabilitě zájem, má podle Vitíka aktuálně zajištěný dostatečné cash flow na svůj provoz a mzdy zaměstnanců. „Do poloviny roku bychom chtěli mít jasno o způsobu financování České pošty. Průběžně jednáme také s komerčními bankami o zajištění úvěrů na běžné provozní financování podniku,“ dodal mluvčí.

Půjčky ve výši pěti miliard korun si už pošta vzala před třemi roky od České spořitelny, Československé obchodní banky a Komerční banky, když čekala na rozhodnutí EU o státní podpoře. „Už nechceme, aby byl podnik závislý na komerčních úvěrech. Nyní jsou mnohem méně výhodné,“ odmítl takové řešení Rakušan, který by upřednostnil zápůjčku od státu.

Pro další fungování pošty je nezbytná její transformace, o níž se však stále jen hovoří. Bývalá vláda Andreje Babiše neudělala nic a současné vedení rezortu vnitra ztratilo několik měsíců neúspěšným výběrem nového generálního ředitele firmy. Tendr musí Rakušan vypsat znovu. Od března bude poštu dočasně řídit její statutární šéf Miroslav Štěpán.

Za současné situace by bylo ideálním řešením zvýšení nynějšího zákonného limitu ve výši 1,5 miliardy korun na kompenzace. Nutný by však byl urychlený souhlas obou komor parlamentu. Po schválení legislativní změny by státní podnik dostal zaplaceny všechny náklady, které jsou s poskytováním univerzální služby spojeny.

Hospodaření České pošty v posledních deseti letech ( v milionech korun )

2011 +419 2012 +306 2013 +276 2014 +213 2015 +291 2016 +209 2017 +110 2018 -250 2019 -363 2020 -1369 2021 -681

Pramen: Česká pošta (výsledky za loňský rok zatím nebyly zveřejněny)