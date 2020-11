Chcete Reebok? Kolem „drahého omylu“ Adidasu krouží zájemci | E15.cz

Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas je blíže prodeji své americké značky Reebok. Adidas se ztrátovou dceru snaží bez úspěchu prodat už několik let. Nyní se podle deníku Financial Times (FT) objevili dva seriózní zájemci, fondy Permira a Triton.

FT se ve své zprávě odvolávají na několik zdrojů obeznámených s vyjednáváním, upozorňují ovšem, že jednání jsou teprve na počátku a půjde o dlouhotrvající proces.

Podle analytiků může být Reebok zajímavou investicí kvůli rostoucí popularitě takzvané sneakers módy a díky bohatému archivu klasických retro modelů bot Reeboku, o něž je nyní zájem mezi mladou generací.

Německý obr získal do svého portfolia Reebok v roce 2006, od té doby se ale dvojce světového trhu se sportovní módou Adidasu (jednička je toho času Nike) nepodařilo z Reeboku vytvořit silnější značku.

Před čtrnácti lety zaplatil Adidas za Reebok 3,1 miliardy eur, loňské tržby značky byly 1,7 miliardy eur – asi sedm procent z celkových tržeb Adidasu za rok 2019 (23,6 miliardy eur). Značka jako taková je podle Adidasu ztrátová, detailní účetnictví po jednotlivých značkách ale skupina Adidas neposkytuje. Web Manager Magazin nedávno označil někdejší koupi Reeboku Adidasem za nejdražší nákupní omyl v historii německé firmy.

Šéf Adidasu Kasper Rorsted plánuje představit novou ucelenou pětiletou strategii Adidasu v březnu 2021, do té doby by chtěl investorům představit i budoucnost Reeboku, jejíž součástí může být právě i prodej jinému majiteli.

Skupina Permira vlastní například známou značku punkové obuvi Dr. Martens, letos v únoru koupila za 1,3 miliardy dolarů výrobce luxusní obuvi Golden Goose. Druhý zájemce, fond Triton, pak investuje primárně v Evropě, zatím v jiných oborech, zejména ve strojírenství a zdravotnictví.

Podle Financial Times by investoři nejspíš vrátili řízení Reeboku z německého Herzogenaurachu do Spojených států. Značka sice vznikla v roce 1895 v Boltonu u Manchesteru ve Velké Británii, ve druhé polovině minulého století ale výrazně uspěla ve Spojených státech a usadila se v Bostonu.