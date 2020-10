Finančníci z Wood & Co. chtějí skoupit desítky bioplynek | E15.cz

Spoluvlastník lékárenského e-shopu Pilulka, investiční společnost Wood & Co., vstupuje do nového byznysu. Ve spolupráci s odborníky z energetického sektoru chce postupně skoupit nižší desítky bioplynových stanic a eventuelně je předělat na výrobny biometanu. Jen akvizice by mohly vyjít na částku přesahující miliardu korun, potvrdil deníku E15 jeden ze spoluvlastníků Wood & Co. Vladimír Jaroš.