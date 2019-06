CITIC končí spolupráci s fotbalovým svazem. Číňané ale chtějí podpořit projekt videorozhodčího | E15.cz

Společnost CITIC Group, která je menšinovým vlastníkem Slavie, ke konci června ukončí partnerství s Fotbalovou asociací ČR. Předseda představenstva pražského klubu Jaroslav Tvrdík ale zároveň uvedl, že čínská firma je připravena v Česku spolufinancovat projekt videorozhodčího, pokud by byl zaveden do všech zápasů první ligy.

FAČR od roku 2015 spolupracovala s jinou čínskou společností a bývalým majitelem Slavie CEFC, jejíž aktiva později převzal státní CITIC. Ten byl majoritním vlastníkem Slavie do loňského listopadu, kdy většinu ve vršovickém klubu převzala další čínská skupina Sinobo. Po ní se nyní jmenuje i fotbalový stadion v Edenu.

Tvrdík už v únoru vyzval k co nejrychlejšímu zavedení videa do všech zápasů nejvyšší soutěže a ke schůzce vybraných ligových partnerů a klubů a nabídl finanční spoluúčast. To platí i nadále. „V případě širší shody na zrychleném zavedení VAR na všechny zápasy jsme připraveni účelově spolufinancovat tento jeden konkrétní projekt,“ napsal Tvrdík na twitteru.

Videorozhodčí měl v české lize premiéru v prosinci 2017 v zápase Sparty s Mladou Boleslaví. V uplynulé sezoně byla technologie přítomna na třech z osmi utkání každého kola základní části a v nadstavbě ve všech 15 duelech skupiny o titul, kde hrály mistrovská Slavia, Plzeň, Sparta, Jablonec, Ostrava a Liberec. Předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda uvedl, že od příštího ročníku nejvyšší soutěže se zvýší počet utkání, na kterých bude VAR přítomen, kompletní pokrytí celého kola ale ještě v plánu není.