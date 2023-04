Jak Vasky koupily Botas: Václav Staněk prodal deset tisíc párů bot za deset dní | e15.cz

Mohl byste v návaznosti na včerejší informaci o nákupu značky Botas přiblížit, kolik celkově zůstane v Botasu lidí oproti původnímu stavu?

Firma Botas a.s. je v likvidaci, což znamená, že likvidují postupně ve finále celou firmu. Oni budou propouštět tedy úplně všechny. Nicméně to je věc druhé strany. Do toho já nemám vůbec co mluvit.

My jsme odkoupili výrobní zařízení, ochranné známky, domény a budeme kupovat i nějaké stroje. To, co my musíme, je zařídit kompletně výrobu pro celý Botas. Budeme se snažit vycházet z našich kapacit. Avšak můj cíl, za který bych byl moc rád a nevím, zda se to podaří, je zachovat ve Skutči alespoň nějakou malou výrobničku, která by nebyla v budovách a místech, kde je v současné době Botas a.s. v likvidaci. Byla by v nějakém jiném prostoru, který bychom museli najít. Pak bychom rádi zachovali alespoň pár pracovních míst. Kdybyste je chtěla specifikovat, tak zhruba deset až dvacet. A jednalo by se především o šicí dílnu.

Kam tedy chcete přesunout výrobu? Budete Botas vyrábět společně s Vaskami ve Zlíně?

Částečně jsem to teď zmínil, budeme využívat naše kapacity. My vyrábíme v České republice, zároveň také máme nějaké výrobní kapacity na Slovensku, takže v těchto výrobnách budeme hledat kapacity. V případě, že nebudou, chceme si pomoct zmiňovanou budoucí potenciální výrobou ve Skutči.

Jaké investice si tato změna vyžádá?

Co se týče investice, tak budeme muset dokupovat stroje. To bude třeba nějaký milion plus, nevím, jestli úplně vyšší miliony, ale spíš tak statisíce až miliony. Až příští týden budeme řešit, co se bude kupovat za stroje a tak dále.

Rozumím, že je brzy, ale máte už nějakou představu o synergii Vasek a Botasu? Plánujete například spojit marketing a prodávat Botas na stránkách Vasek a naopak?

Tak již nyní jsme tu synergii našli. Ve finále jsme vydali novou kolekci, která má reflektovat nebo znázorňovat to spojení. Jsou tam tedy obě dvě značky. Zároveň u jednoho toho modelu jsme vycházeli z designu právě klasických Botasek, jejich kolekce Classic, takových těch nejikoničtějších, které jsme zároveň měli i ve finále na vizuálech kampaní.

Co se týče synergií, tak chci, aby značky byly zachovány obě dvě a ideálně odděleně. Avšak budeme využívat i prodejních kanálů, především tedy značky Vasky, webu Vasky. Takže Botasky máme v plánu mít i na Vasky.cz kromě jejich webu Botas. A zároveň máme v plánu Botasky mít i částečně v našich prodejnách Vasek. Rád bych ale, aby Botasky měly svou vlastní výrobu i svou vlastní prodejnu.

A máte nějaké už dlouhodobější plány s Botaskami? Například jak je překlopíte do zisku vzhledem k tomu, že jsou aktuálně ztrátové?

Všichni píší, že jsou v krachu nebo v insolvenci a tak dále, takže to bohužel není úplně pochopeno. Nicméně, my jsme jako Vasky zisková firma. My jsme jako Vasky koupili ochrannou známku Botasu, Botas budeme vyrábět a v rámci toho věřím, že se nám bude dařit business okolo ochranné známky Botas dělat ziskově. A to i především z těch bodů, že máme ty kanály, které nám fungují již na Vaskách.

Mohl byste přiblížit, které kanály konkrétně myslíte?

Jak jsem již zmiňoval, jsou to ty naše prodejny a webovky.

Dobře. Budete nějak pokračovat ve filozofii ochranné známky Botas, nebo ji chcete změnit?

Tak ta filozofie za mě nebyla nijak v posledních letech definována, takže ano. Máme v plánu budovat trend v Botas a chceme vycházet i z toho, čím byl Botas v minulosti. Nicméně chceme samozřejmě tomu přidat i něco nového.

A udržíte cenovou politiku, kterou nastavila firma Botas?

My nyní ani nevíme, za kolik budeme schopni ty boty vyrábět, takže to se bude stanovovat podle toho. Nicméně, ty ceny dle mého byly nastavené poměrně dobře. Tu cenovou politiku, která byla tak nějak nastavená – ale ne ta, která byla na webu, protože tam prodávali teď jenom ve slevách – tak okolo té budeme. Ale nebudeme ji nijak razantně měnit.

Teď se přesuneme od Botasu k Vaskám. Mohl byste zrevidovat minulý rok, jak se vedlo Vaskám z hospodářského hlediska? Účetní uzávěrky totiž nejsou dostupné. Můžete vysvětlit, proč je nezveřejňujete?



To je spíše školácká chyba a nyní u nás probíhá zákonem daný audit. S auditem pak budeme zveřejňovat všechny, i ty za minulé roky. Já jsem na to byl teď v posledních měsících upozorněný, nicméně ještě jsem neudělal ten krok, abych zadal, co tam máme zadat. Ale jak říkám, aktuálně probíhá státem daný audit. Všechna data tak aspoň budou stoprocentně ověřená a minimálně nejpozději v tu chvíli budeme dodatečně zveřejňovat všechny uzávěrky.

Mohl byste tedy ještě zrevidovat minulý rok Vasek?

Ano, ty čísla nemám teď přesná, ale můžu vám říct odhadem plus minus pár milionů. Jedná se o obrat okolo 250 milionů s DPH. A co se týče zisku, tak ten opravdu odhadujeme mezi 14 a 16 miliony korun.

A jak čelí Vasky mezinárodní konkurenci? Vezmeme-li v úvahu, že jsou výrobní náklady zásadně vyšší než například oproti Asii, myslíte si, že jde o ekonomicky udržitelný model?

Tak daří se nám to již sedm let. Věřím, že hodnoty, které vyznáváme, si zákazníky vždycky najdou. Co se týče zahraniční konkurence, tak nás se týká jenom ta, která je v Česku. Takže samozřejmě když Nike prodávají boty za devět set devadesát devět, tak to prostě je naše konkurence tady v Česku. Nicméně zatím jsme jenom v Česku a na Slovensku, takže bereme v potaz jenom konkurenty, kteří jsou v Česku a na Slovensku. A na vaši otázku, bych řekl jenom to, že věřím, že je to dlouhodobě ekonomicky udržitelné a že jsem rád, že se nám to daří už od prvního roku dokazovat.

Plánujete tedy expandovat i na další zahraniční trhy, nebo se chcete udržet aktuálně na česko-slovenském trhu?

V plánu to máme už několik let. Nicméně vždy nakonec skončíme u toho, že máme ještě potenciál na česko-slovenském trhu v rámci navyšování objemu a podobně. A i v rámci toho se snažíme, abychom byli plně etablováni v Česku a na Slovensku a měli ten byznys stabilní tady a v rámci tohoto se pouštět do zahraničí.

Nutno podotknout, že jsem stále stoprocentním majitelem v rámci firmy. Nemáme žádné investory, takže rozhodnout se o tom, jestli tady za 20 nebo 30 milionů korun budeme expandovat do Německa, není u nás úplně tak jednoduché.

Představa externího investora je pro vás tedy aktuálně stoprocentně zavrhnuta nebo byste nad tím dokázal přemýšlet?

Já beru Vasky jako můj životní projekt a prodej firmy, což se teďka často děje, není určitě na pořadu dne. Co se týče nějaké synergie s investorem, nějaký minoritní podíl si asi do budoucna dokážu představit. Nicméně aktuálně nic neřeším a jsem rád, že se nám podařilo dojít tam, kam jsme došli za těch sedm let bez externího investora.

Poslední otázka směřuje na kampaně na nákup Botas. Dokázal byste mi přiblížit, kolik jste celkově vybral?

Já jsem ale prodával boty, nic jsem nevybíral. Vy myslíte ty slevové kampaně, které jsme teď měli?

Ano.

Tak cílem bylo prodat osm tisíc párů během sedmi dní. To se nám podařilo. Akci jsme měli z řady na prodejnách a web nám padal, tak jsme prodlužovali až o další tři dny. Domnívám se, že jsme prodali více než deset tisíc párů za tu dobu.