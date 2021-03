Digitalizované pohřebnictví. Goodbye chce revoluci v oboru | E15.cz

Štěpánek, zakladatel marketingové agentury nebo portálu Najdi mazlíčka, před uvedením kompletní platformy Goodbye spustil také portál Moje závěť. Na tomto základu si on a jeho tým ověřili, zda v Česku existuje poptávka po digitalizaci pohřebnictví. „První myšlenka na založení přišla s covidem, lidé najednou začali více přemýšlet o vlastní smrti,“ mluví Štěpánek o období, kdy novinové články popisovaly přetížená krematoria.

Start-up Goodbye pomůže při sepisování závěti, chce být třetí cestou mezi šablonou na internetu a drahým notářem. „Češi píšou závěti jen málo, pouze kolem 20 tisíc ročně, proces s notářem je pro ně příliš komplikovaný,“ myslí si zakladatel projektu. Podle něj by měl mít každý svoji závěť, zejména z důvodu zodpovědnosti vůči nejbližším.

Goodbye nabízí i zprostředkování kremace zesnulého bez obřadu, prozatím jen v Praze, do budoucna se chce rozšířit i do dalších regionů republiky. Start-up tím chce narušit složitý proces jednání s pohřební službou. „Pohřebnictví je zahalené tajemstvím, je to špatně, mělo by to být informačně přístupné pro všechny a ceníky by měly být transparentní,“ naráží zakladatel start-upu na fakt, že konečnou cenu se klienti dozví až v kanceláři pohřební služby.

Právě v této oblasti tkví podle Štěpánka největší problém. „Když jsme začínali, našli jsme 200 pohřebních služeb, ceník byl asi jen u sedmi z nich a cenu vám neřeknou ani po telefonu,“ říká. To chce Goodbye změnit pomocí srovnávače na svých stránkách, kde je možné porovnat jednotlivé pohřební služby. Lidem, kteří si nevyberou Goodbye, to tak umožní informovanou volbu při výběru pohřební služby.

Start-up chce svým klientům ulehčit poslední rozloučení, pozůstalý proto komunikují po celou dobu pouze se zástupci Goodbye. Ti zajistí převoz zesnulého, jeho kremaci i doručení urny do rukou klientů. Štěpánek a jeho kolegové chtějí umožnit, aby se lidé mohli bez tlaků rozhodnout, jak se chtějí se svými blízkými naposledy rozloučit. Platforma má vlastní mobilní aplikaci i webovou stránku. „Nechceme být pouze pohřební služba nebo právní poradna, chceme být tím, kdo řeší celý problém komplexně,“ říká zakladatel start-upu.