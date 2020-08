Držet plný sklad je drahé, říká nový šéf Zootu Milan Polák | E15.cz

Od vytvoření tržiště si Zoot slibuje, že rozšíří nabídku do sektorů, které by jinak jen těžko finančně utáhl, když by zboží musel nakupovat na sklad. „Rozpočet máme jenom jeden a nemůžeme vzít miliardy a dát je do zboží,“ vysvětluje v rozhovoru nový šéf Zootu a zároveň spolumajitel Milan Polák.

Proč chcete ze Zootu vytvořit širší tržiště?

Je to zásadní iniciativa, kam chceme směřovat. Máme obrovské sklady, kde je zboží za 150 milionů, což je z hlediska cash flow složité. Zoot navíc neměl dobré platební podmínky, vše je na předplatby, na vylepšení podmínek nyní pracujeme. Market place by nám měl v tomto hodně uvolnit ruce, protože nebudeme muset všechno nakupovat na sklad, a přitom umožníme mnoha novým prodejcům na Zootu prodávat.

Chtěli bychom přes market place vyřešit segmenty, které mají na Zootu potenciál. Ale kdybychom je chtěli vyřešit sami, museli bychom vzít třeba dvacet miliónů, abychom měli dostatečnou šíři sortimentu.

O jaké segmenty jde?

Například pánská sekce. Všichni si uvědomujeme, že chlapi nemají v Česku moc kde nakupovat, ale nenakupují zároveň tolik, dámská sekce se točí daleko více. Takže najdeme pro pánskou sekci tři čtyři partnery a budeme vědět, že 1,5 milionu zákazníků, kteří chodí měsíčně na Zoot, bude tuto nabídku mít.

Další jsou třeba dětská sekce nebo bytové doplňky. Ty jdou skvěle k módním věcem, dobře se nám prodávají, ale musíme u nich řešit skladování, naplnit kategorie do kuchyně, koupelny, obýváku, aby to dávalo smysl. Zase by nás to stálo několik milionů.

Jak moc se vám díky tomu rozšíří nabídka?

Pomůže nám to vyřešit i značky, které by chtěly být na Zootu, ale nemáme na ně třeba peníze a nechce se nám riskovat. Protože v téhle chvíli jsme ve fázi, kdy potřebujeme především dostat Zoot do zisku. Nabízíme jim proto varianty formou komise nebo market place, tím se k nám jednoduše dostanou.

Jaká sekce už byla spuštěna?

Nejdříve jsme napojili Under Armour, čímž jsme chtěli vyřešit sportovní věci. Minulý měsíc jsme spustili segment beauty – kosmetiku. Máme partnery, jako je Econeu a Folly. Nemyslím, že by u nás měla být běžná kosmetika. Spíše by mělo jít o více módní a zajímavé věci, udržitelné a ekologické. Další část je dětská sekce, blíží se září, děti půjdou do školy a do školky, tam jednáme také se zajímavými partnery.

Jak postupujete při budování market place? Nejprve se domluvíte se značkami, aby se staly partnery v rámci tržiště a pak je škrtnete ze skladu, pokud tam jsou?

V první fázi jsme si vyjeli seznam všech dodavatelů, objednávek, udělali jsme si analýzy prodejnosti. A určili jsme si pro sezonu jaro/léto 2021 značky, které nám vůči jiným nefungují ideálně. Rozpočet máme jenom jeden a nemůžeme vzít miliardy a dát je do zboží. Máme zhruba 200 milionů korun a s tím musíme nějak pracovat. Značky vycházející nejhůře můžeme buď odříznout, anebo jim nabídneme jinou formu, a to je buď komise, anebo market place. I pro ně je to dobré, že nemusejí opustit Zoot. I když my na nich děláme jen třeba dva miliony za sezonu, pro nějakou menší značku to může být zásadní částka.