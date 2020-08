Velké e-shopy bojují o vytvoření co největšího tržiště pro menší prodejce | E15.cz

Dvacet let poté, co začal s budováním market place alias tržiště největší internetový obchod na světě Amazon, se do něj ve velkém pouštějí i české e-shopy. Je to souboj zejména tří velkých hráčů, Mallu, Alzy a Heureky, která zatím jako srovnávač stála poněkud v pozadí.