Jakkoliv ve světě F1 nemá Mercedes, natož pak Red Bull auru blížící se Ferrari, na okruzích legendární stáj dlouhodobě porážejí. Největší slávy se Ferrari těšilo v éře Michaela Schumachera, poslední titul pro ni vybojoval Fin Kimi Räikkönen v roce 2007. Od té doby jsou Italové na suchu.

Neúspěchu se snažili čelit podobně jako nyní s Hamiltonem: lákáním hvězd. Sázka na Sebastiana Vettela ani Fernanda Alonsa ale nevyšla. Neselhali ani tak jezdci jako spíš samotné Ferrari, ať už šlo o nespolehlivost techniky nebo chyby stratégů týmu během závodů. Hamilton má nekonečné strádání Ferrari ukončit, cena za angažmá nejlepšího z nejlepších však není nízká.

Ferrari stock $RACE is up ~13% today.



They just reported their FY23 earnings.



Big news: Lewis Hamilton is reportedly leaving Mercedes to join Ferrari's F1 team next year. 🏎️



Here's a look at how they make money. pic.twitter.com/6A2yInhmGl