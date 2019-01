Hitem vánoc byly stolní hry | E15.cz

„Z jednotlivých produktových skupin se nejlépe dařilo stolním společenským hrám, které tímto způsobem rostou již třetí rok po sobě. V roce 2018 to bylo téměř o deset procent a díky zvýšení prodejů dražších her zároveň nejvíce přispěly i v absolutní hodnotě obratu firmy,“ popsala Ivana Maršálová, marketingová manažerka ze společnosti Dino Toys, jaké hračky šly před Vánoci nejvíce na odbyt.



S trendem obliby her souhlasí i jednatel společnosti SV Game Masters Václav Stárek. „Rodiče chtějí trávit s dětmi více času. U nás se nejvíce prodávala hra Za pokladem loupežníka Divouse, která umožňuje rodině zábavu v přírodě. Zákazníci také mají rádi původní český nápad a grafiku.“



Podle Maršálové je stoupající obliba stolních her reakcí na elektronické hry, u kterých je hráč sám, nebo jen ve virtuálním kontaktu. Zato deskové hry se hrají ve skupině a mezi hráči se odehrává komunikace, což u počítačových her není. Deskové hry umožňují celé rodině fyzicky sdílet emoce a společně prožít spoustu zábavy i adrenalinu.