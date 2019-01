Recenze: Hitman 2 dokazuje, že střílet na cíl je nuda | E15.cz

Každá tajemná organizace čas od času potřebuje spolehlivého zabijáka. Tím nejlepším se za poslední takřka dvě videoherní dekády prokázal být Agent 47. Legendární naklonovaný plešoun trpící ztrátou paměti se tak v půlce loňského listopadu v titulu Hitman 2 opět vydal do světa více či méně nenápadně likvidovat nepohodlné persóny, tentokráte jej vedoucí k záhadnému „Shadow Clientovi“. Ten se v prvním dílu akční stealth adventury z roku 2016 pokusil narušit aktivity takzvané Providence, organizace ovládající zákulisí globálního dění.

Druhý díl inovovaného příběhu Agenta 47 je povedenou akcí plnou plížení, desítek možností, jak zabít cíl, a rozsáhlých prostředí, na kterých si vývojářské studio IO dalo velmi záležet. Oproti prvnímu dílu navíc působí příjemně rozlehle a nepříliš nabubřele, tudíž mnohem více uvěřitelně.

Ústup od luxusních oblastí, v nichž nájemný zabiják hledá tvořivé způsoby, jak se zbavit svých cílů, je možná tím nejzajímavějším a patrně i tím nejdiskutovanějším tématem, které hráči přetřásají i na internetových diskuzích – klasa a styl „Sedmačtyřicítky“ podle jedněch do jeskynního systému v Kolumbii či do předměstské skrýše gangu v Bombaji nepatří, podle druhých zase oproti prvnímu dílu a jeho zasazení výhradně do luxusních lokalit přináší příjemné oživení nádechu celé hry.

Potěšující zprávou pro hráče je také fakt, že vývojáři z IO přidali do dvojky také do nových mechanik přepracované mapy a mise z prvního dílu hry z roku 2016. V rámci nového systému hodnocení zvládnutí mise je tak lze mnohem snazší odemknout nové vybavení, místa startu či zpřístupnit nové oblasti mapy, které nabídnou nové úhly pohledu na provedení vraždy.

Opakovatelnost a variabilita dokončení zakázek ve dvojce Hitmana takřka vyrostla do nebes, byť ji lze v určitých situacích označit za frustrující, obzvláště pak při desítkách minut hledání potřebného klíče, kódu, či ve snaze infiltrovat gang ve zmíněné Bombaji, kde „každý zná každého“ a oblíbené převleky Agenta 47 prostě nefungují.

Hru lze hrát i v multiplayeru. Sniper Assassin integruje oblíbenou mobilní Sniper Challenge pro milovníky odstřelování a 1v1 mód, který umožňuje dvěma hráčům soutěžit v tom, kdo dříve splní (často spíše zabije) cíl v dané oblasti.



Hitman 2 je vynikajícím dílem pro zádumčivé hráče, kteří spíše než ostrou přestřelku upřednostňují nenápadné plížení, infiltraci a vymýšlení způsobů, jak splnit zadaný cíl – padající lustr, jed, garota, probíjející klika či unikající plyn představují jen několik z mnoha způsobů, kterými Agent 47 své oběti může odeslat do věčných lovišť a odkráčet s grácií sobě vlastní. Doufejme, že i do dalšího dílu hry.

Titul: Hitman 2



Vývojář: IO



Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment



Hodnocení: 70 % (po 18 hodinách na PS4)