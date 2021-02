Foo Fighers na novince Medicine at Midnight zabrousili i ke zvuku 80. let | E15.cz

Ostatně hned první týden po vydání album obsadilo první příčku v britské hitparádě prodaných alb Top 100, v domovských Státech pak v Billboard 200 byli třetí.

Kapela v čele s bývalým bubeníkem kultovní Nirvany Davem Grohlem, jenž ve Foo Fighters plní roli frontmana, zpěváka a kytaristy, stále neztrácí pověstný smysl pro silnou melodii, kytarové riffy či pro gradující tempo.

Je tomu tak třeba v jedné z nejvážnějších písní na albu Waiting on a War, kterou Grohl napsal po nevinném dotazu své dcery, se kterou poslouchal při jízdě do školy autorádio, zda svět opravdu čeká další válka.

Vážných textů je na desce více, jako například No Son of Mine, v níž Grohl zpívá „žádný můj syn nebude pod tlakem, nebude pochodovat na jatka, klečet na kolenou“, nebo Shame Shame. K typickým a také nejlepším skladbám na novince patří hardrockové kousky jako Cloudspotter, již zmíněná Waiting on a War či Holding Poison.

Nové album se ale možná pro některé příznivce překvapivě, a až k jejich nelibosti vydalo i směrem k větší melodičnosti s odkazy na zvuk osmdesátých i dřívějších let. To je případ Making a Fire s poněkud rozjásaným úvodem a s ženským podkresem zpívajícím obligátní „na na na nááá“, titulní Medicine at Midnight, kterou lze zařadit spíše do kategorie poprock, či závěrečné Love Dies Young.

Zcela se pak vymyká pomalá, téměř akustická lennonovská balada Chasing Birds. „Jsou to ještě vůbec Foo Fighters?“ ptají se v diskuzních fórech někteří zklamaní příznivci.

Jsou – a to, že umějí dát dohromady i jiný zvuk než nekonečný příval hardrockových riffů s vypjatým zpěvem, je jim jen k dobru.

FOO FIGHTERS: Medicine at Midnight Vydal: Roswell Records / RCA Records Délka: 36:32 Hodnocení: 70%

Podívejte se na oficiální videoklipy Foo Fighters k singlům z nového alba No Son of Mine a Waiting on a War: