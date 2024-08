Nemožnost naplno cestovat během pandemie covid-19 sice pokazila milionům turistů plány na další výpravy, také jim ale ušetřila spoustu peněz. Právě tyto úspory spolu s efektem odložené poptávky v minulých letech roztočily ozubená kola cestovního ruchu do nekompromisního sprintu. Ten ovšem nyní zpomaluje spíše v udýchaný výklus. Finanční polštář už turisté spotřebovali a začínají utrácet mnohem opatrněji: na svých prodejích a rezervacích to vidí aerolinky, hotely, ubytovací platformy typu Airbnb či zábavní parky.

Přestože obyvatelé řady nejen evropských měst v letních měsících silně protestují proti takzvanému overtourismu, tedy přílišnému množství turistů v oblíbených dovolenkových destinacích, trh jako celek v poslední době spíše brzdí. Vyhlášená města typu Barcelony jsou sice podle mnohých obyvatel neúnosně přeplněná, souhrnná data z odvětví, která dokumentují vývoj plošně, nejen ve vybraných městech, ukazují na zpomalení turismu.

Agentura Bloomberg ilustruje trend na transatlantických letech mezi Evropou a Severní Amerikou, tedy na nejziskovějším leteckém koridoru, kde se mísí relativně bohatší turisté s cestujícími za byznysem. Aerolinky předpokládaly, že bude o tyto lety velký zájem, čemuž přizpůsobily kapacity v letedlech. Poptávka však zaostává za očekáváním, výsledkem je neplánované zlevňování letenek.

Poslední známá data společnosti Cirium z května ukazují, že cena zpátečních letenek z USA do Evropy klesla o devět procent v nejnižší ekonomické třídě na 848 dolarů a o sedm procent na 3606 dolarů v byznysové třídě. Dopravcům příliš nepomohly ani letní olympijské hry ve Francii, jak konstatovala aerolinka Air France-KLM, která v tomto smyslu hovoří o zklamání. Zpomalování turistického ruchu je patrné jak v Evropě, tak USA.

Původní ambiciózní expanzivní plány tak redukují velké americké aerolinky jako United Airlines či Delta Air Lines i jejich nízkonákladoví konkurenti typu Spirit Airlines nebo Frontier Group. Někdejší záměr přehodnocuje i největší evropský nízkonákladový dopravce Ryanair.

Původně čekal, že si bude moci dovolit dál zvyšovat ceny letenek díky vysoké poptávce. V uplynulých dnech ale varoval investory, že se patrně bude muset uchýlit k pravému opaku. I proto odepsaly akcie firmy od poloviny července asi třináct procent.

„Postpandemické chování cestujících, kteří často volili delší cesty, je to tam. Vracíme se k běžným vzorcům cestování,“ popsal současnou situaci analytik Nicholas Jones z Citizens JMP Securities. O nic méně jako ve vzduchu šetří zákazník i na zemi. K překvapeným se zařadila i ubytovací platfoma Airbnb. Investory varovala, že dokonce uprostřed hlavní letní sezony zpomaluje růst rezervací. Nečekané prohlášení následoval mimořádně strmý propad akcií firmy, jenž v posledních asi dvou týdnech odepsala zhruba čtvrtinu své hodnoty.

Ochlazování trhu lze vyčíst i z toho, jak často lidé navštěvují webové stránky ubytovatelů, aerolinek nebo i provozovatelů výletních lodí. V červenci jich meziročně ubylo o čtyři až pět procent, spočítala společnost Similarweb, a to na stovce nejpopulárnějších webů v každé kategorii.

„Cestování bylo kapsou, do které spotřebitel sáhnul jako do poslední. Její robustnost je ale pryč,“ prohlásil analytik z M Science Michael Erstatd. Jak ukazují data Embark Beyond, společnosti, která se zaměřuje na individuální výpravy majetných Američanů, šetří i nejbohatší. Mimo jiné tak, že se vydávají na kratší cesty: meziročně se ztenčily z 7,8 dne na 6,2, tedy o čtrnáct procent.

Zároveň se zkracuje doba mezi tím, kdy turisté vytvoří rezervaci a kdy se nastěhují. Zatímco v posledním předpandemickém roce 2019 uplynulo mezi rezeravací a check-inem v průměru 40 dní, nyní je jich „jen“ 30, vyplývá z dat AirDNA. Ubytovatelům se proto hůř odhaduje budoucí poptávka. Trend také značí, že zákazníci déle váhají s rozhodnutím utrácet, míní finanční ředitelka Airbnb Ellie Mertz.

Uvádí také, že Den díkůvzdání a Vánoce - jedny z tradičních vrcholů sezony - budou vzhledem k dosavadnímu zájmu slabší, než se čekalo. A když už se najdou tací, kteří rezervují s velkým předstihem, tak častěji volí hůř hodnocené hotely nebo kratší cesty, poznamenala ubytovací platforma Booking.

Hotely se tak perou o menší sousto a po letech zdražování musejí zlevňovat. Ještě více trpí tradiční turistické destinace jako zábavní parky. Že byznys s horskými drahami, kolotoči a cukrovou vatou zpomaluje, už přiznali největší hráči jako Walt Disney nebo Comcast.

I přest negativní tendence má cestovní ruch ke kolapsu daleko. Obyvatelé řady nejen evropských měst bojují proti přílišnému množství turistů, v Barceloně například projevovali nesouhlas stříkáním vody na turisty. Trendem, na který se však byznys musí připravit, je na cenu mnohem citlivější zákazník, který je ochotný si déle počkat na dobrou cenu: ať už letenky, ubytování či cukrové vaty.