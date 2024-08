Protínání českého nebe se leteckým společnostem od příštího roku prodraží. Státní podnik Řízení letového provozu (ŘLP) chystá zvýšení jednotlivých poplatků, které má předjednané s Evropskou komisí. Výjimku představuje pohyb po Letišti Václava Havla, kde poplatky naopak mírně sníží. V rozhovoru pro e15 to uvedl generální ředitel ŘLP Jan Klas. Vyšší náklady mohou aerolinky promítat do cen letenek, potvrzuje například tuzemská společnost Smartwings.

Poplatky za traťovou službu řízení a poplatky za přibližovací službu, které platí uživatelé vzdušného prostoru, každoročně tvoří největší výnosy podniku letových dispečerů. Jen loni za navigování letadel po českém nebi utržil přes 3,3 miliardy korun a přes půl miliardy za navigaci během vzletů a přistání na tuzemských letištích. Nejčastěji tyto prostředky podnik inkasoval od Ryanairu, Wizz Airu, Turkish Airlines, Lufthansy či od Smartwings. Od příštího roku si aerolinky připlatí, do kasy státního podniku by měly poslat o stovky milionů ročně víc.

„Běžné poplatky porostou mírně v řádu jednotek procent. Jednání s Evropskou komisí probíhají a lze říci, že Česko má dobrou šanci na to, aby byl plán ke konci roku schválený,“ řekl Klas. Dodal, že poplatky vyplývají z evropské regulace, která zohledňuje náklady podniku na provoz a jeho odhad, jak zhoustne letový provoz. Základní cena poplatku za traťové navigační služby nyní činí 66,15 eura za přeletovou jednotku, zvýšení v řádu procent tak bude znamenat nárůst o jednotky eur.

Výše poplatku závisí na typu letadla, jeho hmotnosti, délce letu přes dané území i na tom, zda jím pouze prolétá, nebo i přistává. Pokud například největší dopravní letadlo světa Airbus A380 o vzletové hmotnosti 550 tun uletí čtyři sta kilometrů v českém vzdušném prostoru, zaplatí téměř 22 tisíc korun. V případě přistání nejčastěji používaného Boeingu 737 o vzletové hmotnosti 79 tun na letištích v Praze, Brně, Ostravě nebo v Karlových Varech platí dopravci téměř sedm tisíc.

Zdražení poplatků zvýší náklady aerolinek. Například tuzemské Smartwings, které jen za letošní první pololetí přepravily přes 2,16 milionu cestujících a uskutečnily přes čtrnáct tisíc letů, tak nevylučují promítnutí vyšších poplatků do cen letenek. „Permanentně monitorujeme náklady spojené s provozem letů a počítáme s nimi během tvorby cen. Poplatky spojené s navigačními službami nevyjímaje. Dojde-li ke zvýšení poplatků a růstu nákladů, promítne se to do cen letenek,“ říká mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Roční náklady Smartwings na poplatky letovým dispečerům z celé Evropy se pohybují na úrovni vyšších stamilionů korun. Stejně jako u veškeré srovnatelné konkurence představují jen menší část z celkových nákladů, jejichž většinu tvoří hlavně čerpání leteckého paliva, nákup a provoz letadel a mzdy personálu. Vzhledem k velmi ostrému konkurenčnímu boji, který v oblasti letecké dopravy platí dlouhodobě, však mohou i zvýšené poplatky letovým dispečerům rozhodovat o tom, zda zakončí daná letecká společnost rok se ztrátou, či se ziskem.

„Slevu“ naopak mohou aerolinky očekávat v případě poplatků spojených s pohybem po Letišti Václava Havla. „Udělali jsme změnu. Dříve byla společná poplatková zóna pro regionální letiště a Prahu, regionální letiště jsme z toho vyjmuli. Tím pádem Letiště Václava Havla zlevní. Dlouho jsme drželi cenu 6800 korun, nově bude činit 6540,“ vysvětlil Klas.

V případě regionálních letišť, která se nacházejí v Českých Budějovicích, Karlových Varech, Pardubicích, Brně a v Ostravě, se tak výše poplatku nemění. Na jejich spolufinancování se nicméně budou dál podílet ministerstvo dopravy i kraje, aby udržely provoz v regionech.

Že by aerolinky kvůli zdražení oblétaly české nebe, podle Klase nehrozí vzhledem k „marginální“ výši navigačních poplatků ve srovnání s dalšími náklady leteckých společností. Evropská regulace zároveň neumožňuje snížit dispečerům poplatky tak, aby přilákali do svého vzdušného prostoru více letadel a případně těžili z vyššího objemu dopravy.