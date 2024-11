Říkalo se jim lendlovky nebo mečířky podle stejnojmenných tenistů, sám Ivan Lendl je přitom nikdy nenosil kvůli smlouvě s jinou obuvní firmou. Přesto se prestižky staly pomyslným symbolem tenisu. Brzy se na často podpultové sportovní tenisky začaly stát fronty a svou oblibu si udržely i po revoluci – kdo měl prestižky, byl prostě frajer.

Jejich výrobu měl nakonec v roce 2002 ukončit zlínský státní podnik Svit. Výrobní linky a ochranné známky od něj ale nakonec koupila další zlínská rodinná firma Moleda, která nejenže zvrátila jejich zánik, ale nastartovala další rovoj.

View this post on Instagram A post shared by Prestige (@prestizky)

Šéf Moledy Jaroslav Navrátil se přitom s prestižkami setkal už jako čerstvý absolvent školy, kdy ještě v 80. letech pracoval v již zmiňovaném Svitu. „Státní podnik tehdy nakoupil zařízení z Ameriky na stupňování obuvi. Na systému jsem pracoval a pan Schneider, který prestižky navrhl, tehdy botu stupňoval u mě na počítači,“ vzpomíná.

Hlavně zůstat ikonické

Od roku 2003 tak pokračuje Moleda ve výrobě. Vzhled boty za tu dobu prošel drobnými úpravami, svůj ikonický ráz si ale drží dál. Příchod dalších konkurenčních značek ze Západu a levný dovoz volnočasové obuvi z Asie za mnohem nižší ceny ale způsobily, že se musely prestižky přeorientovat ještě na jiný druh zákazníků. Boty si tak Moleda nechala certifikovat jako lehkou pracovní obuv.

„Dodáváme boty třeba do Škodovky, do Mladé Boleslavi do lakoven a podobně,“ říká Navrátil. V těchto závodech totiž pracovní boty nemusí mít ocelovou špičku a pohodlné tenisky jsou proto ideální. „Dlouhou dobu nás živil prodej Prestige jako pracovních bot, v poměru šlo takto na odbyt 80 procent zboží,“ vysvětluje.

View this post on Instagram A post shared by Prestige (@prestizky)

Zlom ale nastal v momentě, kdy se o spolupráci s prestižkami začal zajímat návrhář Jakub Polanka nebo Jan Černý, který ještě během studií na zlínské Baťově univerzitě přišel s jejich redesignem. Boty měly v roce 2018 zamířit jen na mola přehlídky Mercedes-Benz Prague Fashion Week, setkaly se ale s takovým úspěchem, že je nakonec Moleda s Černým vyslala na trh. Podle Navrátila teď návrhář, který dál stojí například za oceňovanou českou olympijskou kolekcí pro Tokio, chystá druhou edici speciálních prestižek.

Spolupráce s Černým pak prestižkám otevřela dveře i do Paříže nebo přesněji řečeno do rukou jednoho z nejvlivnějších mužů pánské módy – nyní již zesnulého šéfdesignéra francouské luxusní značky Louis Vuitton Virgila Abloha.

View this post on Instagram A post shared by JAN SOCIÉTÉ (@jansociete)

Obstály před italským kritickým okem

Moleda vzhled bot nekonzultovala jen v Čechách. Pro inspiraci se vydala do Itálie, odkud bere useň pro výrobu bot. Prestižky ale uspěly i pod jindy kritickým drobnohledem italského designéra Claudia Franca.

„Už někdy v roce 2006 nám navrhl nový jazyk boty, změnil některé prvky designu a upozornil nás, že tento model má potenciál uspět na trhu,“ říká Navrátil. Designér údajně dokonce prohlásil, že za posledních deset let neviděl tak promyšlený design pracovní obuvi. „Poradil nám, abychom na základním tvaru boty nic zásadního neměnili. A naopak doporučil pracovat s detaily a materiály.“

Mezi Gen Z skoro bez snažení

Přestože prestižky dál zůstávají hlavně synonymem pro pohodlnou pracovní obuv, zájem o ně projevuje i mladší generace. Firma přitom žádné velké změny v orientaci na mladé nechysta – webové stránky i firemní komunikaci nechává tak, aby vyhovovala hlavně stálým zákazníkům. „Babička, kterou jednou vnuk naučil, jak si boty objednat, už totiž dnes nemá šanci se v novém systému vyznat,“ vysvětluje Navrátil.

View this post on Instagram A post shared by Prestige (@prestizky)

S výraznou modernizací by podle něj mohl nastat odliv stávajících zákazníků – třeba těch z menších měst nebo vesnic, kteří jsou zvyklí si boty objednat způsobem, na který jsou zvyklý. „Nejsme módní značka, která by mohla každý kvartál přicházet s novou kolekcí. Naše výroba na to není přizpůsobená – kdybychom měli přicházet se stále novými produkty, výroba by musela klesnout ze 600 párů denně třeba na 350, což si nemůžeme dovolit,“ říká šéf firmy.

Někteří je dodnes nenávidí, jiní vyzdvihují. V roce 2010 ale Moleda vyrobila miliontý pár a boty, které jsou dnes na trhu již 30 let, podle Navrátila dál zůstanou přesně podle představ nejvěrnějších zákazníků Prestige. Praktické, minimalistické, a hlavně pohodlné.