Druhého největšího zaměstnavatele v Polsku – společnost Poczta Polska – čekají v příštích letech revoluční změny. Firma chystá obří investice do digitalizace a revitalizace svých 7600 poboček. Chce také výrazně zredukovat počet zaměstnanců, se kterými se ale plánuje na odchodu dohodnout výměnou za štědré odstupné. Cílem je dostat dlouhodobě ztrátový státní podnik do zisku. Vyplývá to z rozsáhlého transformačního plánu, jenž tento týden představil šéf polské pošty Sebastian Mikosz.

Poczta Polska, která zaměstnává asi 62 tisíc lidí, se nachází prakticky v totožné situaci jako Česká pošta. Státní doručovatel nestíhá držet krok s mladšími a modernějšími konkurenty. Poptávka po jeho službách klesá. Do toho se potýká s rostoucími náklady, především na platy své robustní pracovní síly. V loňském roce firma vykázala ztrátu 745 milionů zlotých, zhruba 4,4 miliardy korun a k podobnému výsledku míří i letos. V prvním pololetí 2024 prodělala 315 milionů zlotých.

„Musíme se začít chovat jako hráč na trhu, který bojuje o zákazníka a nabízet naše služby mnohem profesionálnějším způsobem,“ vybízí Mikosz. Právě tento bývalý ředitel polských aerolinek LOT, který nastoupil do čela pošty letos v únoru, dostal za úkol postavit strádající společnost zpátky na nohy.

Pošty jako kulturní centra

Na rozdíl od České pošty, která se v rámci své stále probíhající restrukturalizace především zbavuje nemovitého majetku a loni zrušila 300 poboček, hodlá jít její polská kolegyně cestou modernizace. Chce revitalizovat své pobočky a přeměnit je na jakási centra městského kulturního života. „Vedle tradičních poštovních služeb v nich budeme nabízet i jiné komerční služby – jako jsou prodejny knih, školních potřeb, restaurace, bankovní služby nebo kulturní vyžití,“ přibližuje Mikosz. „Výhodou je, že budovy už máme, nemusíme stavět nové,“ dodává.

Společnost zároveň chystá velké investice do automatizace a digitalizace. Vyčlení na to až půl miliardy zlotých. „Cílem je zbavit se letitého technologického dluhu, který souvisí jak s hardwarem, tak se zastaralými digitálními systémy. Některým z nich je více než dvacet let,“ vypočítává viceprezident polské pošty Dariusz Śpiewak. Transformační plán podle něj mimo jiné počítá s vytvořením IT centra sdílených služeb a „zavedením moderních řešení pro optimalizaci a automatizaci procesů a také s efektivním řízením organizace“.

Za dobrovolný odchod 12 platů

Státní podnik rovněž potřebuje razantně snížit počet svých pracovníků, protože jejich platy v současné době představují kolem 65 procent výdajů firmy. Poczta Polska nicméně nechystá hromadné propouštění. Místo toho spustí speciální program jehož prostřednictvím požádá některé vybrané zaměstnance, aby společnost dobrovolně opustili. „Na oplátku dostanou dvanáct měsíčních platů a klidně mohou už druhý den nastoupit do nové práce,“ slibuje Mikosz. Ještě letos by mělo tímto způsobem z pošty odejít 9300 osob čili patnáct procent stávající pracovní síly. Financování programu společnost vyjde na 600 milionů zlotých.

Mikosz tento týden také uvedl, že si posvítí na některá „velmi podivná rozhodnutí“ předchozího managementu polské pošty a již uvědomil kancelář státního žalobce, který by měl pochybné finanční transakce bývalého vedení důkladně prošetřit.

Kdy se Poczta Polska může reálně vrátit do zisku, si šéf podniku zatím netroufá odhadnout. „Ziskovost záleží mimo jiné na výši investic a na způsobu, jakým je budeme financovat. Letošní rok bude nepochybně velmi náročný a také ten příští určitě skončíme ve ztrátě. Cílem je dostat se do zisku po splnění transformačního plánu,“ tvrdí Mikosz.

Česká pošta se má transformovat v průběhu následujících dvou let. Mimo jiné počítá s oddělením služby Balíkovna do samostatné firmy, kterou by následně prodala soukromému majiteli. Odhadovaná tržní cena Balíkovny je v řádu miliard korun. Státní společnost v úterý vypsala výběrové řízení na poradce, který ji prodej Balíkovny pomůže uskutečnit. Loni tuzemská pošta snížila ztrátu o jednu miliardu na 756 milionů korun.