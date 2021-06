Jak se kamenný byznys učí létat. E-commerce trendy v grafech a číslech | E15.cz

Pandemická krize vytvořila mnoho byznysových příležitostí. Nejvýrazněji se to dotklo obchodování na internetu. Ti, kteří digitální košík nikdy nepoužili, do něj začali poprvé v životě naklikávat zboží. A ti, kteří už byli na on-line nákupy zvyklí, utráceli víc. Vývoj, jenž by za normálních okolností trval několik let, prosvištěl trhem e-commerce za pár měsíců.

V pražské Hybernské ulici, hned vedle křižovatky U Bulhara, stávala od roku 1996 postava vojína v životní velikosti. Panák měl v ruce pušku, vyvalené bříško a tak trochu švejkovský výraz. Na stráž ho každé ráno těsně před otvírací dobou stavěli majitelé tamního military shopu. Loni panák z ulice zmizel a už měsíce se neobjevil. Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru obchod nejdříve na několik týdnů zavřel a nakonec se majitelé rozhodli v centru Prahy skončit nadobro. „Přesunuli jsme se plně na internet, investovali do nového e-shopu a kamennou pobočku po čtyřiadvaceti letech zrušili,“ popisuje situaci majitel obchodu Michal Zelinka.

Do podobné situace se loni vlivem pandemie dostalo mnoho obchodníků, jejichž podnikání stálo na tom, že si k nim zákazníci osobně chodili kupovat zboží do prodejny. Během lockdownu se pro mnoho z nich stal internet jediným nástrojem, jak udržet svůj byznys při životě. Ti, kteří již e-shop měli, začali investovat do jeho vylepšení a do on-line reklamy. Kdo virtuální prodejnou do té doby nedisponoval, sháněl ajťáka, který by mu to pomohl změnit.

Podle statistik internetového srovnávače zboží Heureka.cz takto loni vzniklo 2900 nových e-shopů, což je jeden z největších ročních přírůstků vůbec. Celkově ke konci prosince v Česku fungovalo téměř 50 tisíc internetových obchodů. To je pro zajímavost nejvíce e-shopů při přepočtu na obyvatele v Evropě.

Chuť utrácet nemizí

Pandemie sice vyprázdnila obchody i celá nákupní centra, ochota lidí utrácet však zůstala navzdory prvotním obavám ekonomů takřka nezměněná. Protože mnohdy nebyla jiná možnost, nakupování se do značné míry přesunulo právě do on-line prostředí.

Za celý rok 2020 Češi dle dat Asociace pro elektronickou komerci utratili na internetu 196 miliard, o čtvrtinu více než v předchozím roce. Podle průzkumu společnosti Shoptet, která vytváří a také spravuje firmám jejich e-shopy, byl růst dokonce 40procentní a celkem se tak v tuzemských e-shopech v minulém roce protočilo 217 miliard korun. Autor: E15

Meziročně téměř o polovinu vzrostly nákupy filmů, knih, počítačových her a také jídla. Obchodníci přitom věří, že po zrušení všech protipandemických omezení nepřijde prudké ochlazení a propad on-line nákupů na původní úroveň.

„Společnost bude omezovat sociální kontakt i do budoucna a lidé si budou vybírat, který kontakt udrží fyzicky a který udělají raději on-line. Tak se bude význam digitálních služeb dál upevňovat,“ říká předseda představenstva a spoluvlastník dvojky české e-commerce Mall Group Jakub Havrlant. Také ostatní velcí hráči věří, že pandemie trh nevychýlila jen dočasně, ale postrčila ho o několik let dopředu.

Konkurence roste

To, že lidé na internetu začali utrácet výrazně více, automaticky neznamenalo vyšší tržby pro všechny. Naopak. V e-commerce zavládlo silně konkurenční prostředí. Obchodníci se najednou nepřetahovali o zákazníka s protějšky ze stejného města či čtvrti, ale s prodejci z celé země. Kdo si chtěl ukousnout z trhu více, musel začít inovovat, nabízet lepší služby, nižší ceny a rychlejší dopravu. Podobná situace panovala takřka po celém světě a výrazně urychlila, či dokonce nastartovala příchod nových trendů. A to nejen u obchodů, ale i v navázaném byznysu.

Logisticko-technologická firma Zásilkovna takto například navzdory původním plánům s předstihem zprovoznila zhruba 500 automatických výdejních míst, která pojmenovala Z-Boxy a v nichž si zákazníci mohou vyzvednout objednané zboží. „Během pandemie jsme také na zákaznickém servisu v rekordním čase zprovoznili voicebot a na webu chatbot, popisuje Milan Šmíd, marketingový ředitel skupiny Packeta, pod kterou Zásilkovna spadá.