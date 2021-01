Jednání o nájmech rozhodnou, zda někde zůstaneme, říká šéf sítě UGO | E15.cz

V Česku máte 62 prodejen. Jak nyní fungují, máte všude okénka?

Funguje nám necelá třetina z nich. Otevřená výdejní okénka máme v devatenácti provozovnách, z toho je deset UGO Salaterií a devět Freshbarů. V Praze si může zákazník vyzvednout UGO drinky nebo čerstvé saláty na třinácti místech, v Brně na třech, dále v Ostravě, Plzni a na Kladně. Objednávat lze i on-line.

On-line objednávky a rozvoz jste spustili loni kvůli pandemii?

Rozvozový web jsme spustili na jaře loňského roku. Spojili jsme síly také s donáškovou službou Dáme jídlo. Důležitou částí našeho byznysu je i balený sortiment, kde jsme výrobu neutlumili a dál vyrábíme čerstvé saláty, svačinky a paskalizované (ošetření potravin vysokým tlakem – pozn. red.) šťávy, aby byly stále dostupné i v maloobchodních řetězcích či na benzinových pumpách.

Jsou všechny prodejny do budoucna ekonomicky udržitelné?

Věříme, že zdravé občerstvení plné vitaminů si najde cestu k zákazníkům vždy, o to více v době, kdy jsou imunita a odolnost nejskloňovanějšími slovy. O současných i budoucích nájemních podmínkách intenzivně jednáme takřka se všemi pronajímateli. Snažíme se najít cestu, která bude pro všechny přijatelná i v době tvrdých úsporných opatření, která jsou aktuálně nevyhnutelná. Pokud ale nedosáhneme vzájemné shody, může být v některých případech ve hře i ukončení provozu.

Nyní tedy máte od státu nárok na slevu na nájmu, ale o nájemních podmínkách se snažíte dále vyjednávat s pronajímateli?

Program COVID – Nájemné nám pomáhá krýt padesát procent nákladů za nájem. Pronajímatelé místo poskytování dalších slev či pobídek spíše vyčkávají, jak se bude situace postupně vyvíjet a co se bude dít, až epidemiologická opatření povolí návrat života do restaurací a obchodních center.

Takže jednání nadále běží?

Jednání o současných i budoucích nájemních podmínkách vedeme ve většině lokalit, kde UGO Freshbary a Salaterie provozujeme. V některých případech bude výsledek klíčový pro rozhodování, zda na místě budeme moci setrvat. Měnící se trh změnil i cesty odbytu a proměňuje se atraktivita lokalit, což se jistě promítne i do cen pronájmu komerčních prostor.

Jak se koronakrize podepsala na vašem loňském hospodaření?

UGO Freshbary a Salaterie uzavřením utrpěly, ztráty se dotkly i divize baleného sortimentu určeného zejména pro segment On the go a At work. Ztráta v tržbách činí 53 procent, což v celkovém vyjádření znamená téměř tři sta milionů korun. Také jsme ale zjistili, že zvládneme věci a projekty v rozsahu a tempu, které se dříve mohly zdát nemyslitelné. Projekt vlastního rozvozu je toho dobrým příkladem.