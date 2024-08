Investici čtyři miliony eur (přes 100 milionů korun) na růst v Německu a Rakousku získal český knižní second hand Knihobot. Vedoucím investorem se stal fond Genesis Growth Equity Fund I a skupina Miton. Na německý a rakouský trh česká firma expandovala loni pod názvem Bookbot, investoři nyní ohodnotili Knihobot na více než 20 milionů eur ( více než 503 milionů korun).

Knihobot v loňském roce zvýšil tržby na 301 milionů korun, což je o téměř 120 milionů korun víc než o rok dřív. Loni přijal Knihobot denně v průměru 10 tisíc knih a za rok jich prodal dva miliony. Letos chce Knihobot podle zakladatele Dominika Gazdoše loňský obrat zdvojnásobit na 600 milionů korun.

„S pětiprocentním podílem na celém českém knižním trhu jsme ukázali, že second hand může být první volbou. Musíte ale nabídnout opravdu dobrou službu pro zákazníky. Troufám si říct, že se nám to daří a že podobně kvalitní služba je ojedinělá i v Německu. I když si samozřejmě uvědomujeme, jak silná konkurence na tomto trhu panuje, první rok po expanzi ukázal, že o Bookbot je zájem,“ uvedl Gazdoš. Dodal, že v Berlíně firma chystá kamennou pobočku.

Pro Knihobot jde zatím o největší investici, hledání správného investora nebylo podle Gazdoše jednoduché. Manažer Genesis Growth Equity Fund I Ondřej Pernica uvedl, že vedoucího investora přesvědčila vize Knihobotu na velkém trhu, silná dvojice zakladatelů a touha zlepšovat službu, kterou nabízí.

Knihobot vznikl v roce 2019 jako alternativa k prodejním serverům s použitými knihami i k tradičním knihkupectvím. Funguje v České republice, na Slovensku, v Rakousku a Německu. V roce 2022 byl Knihobot podle žebříčku společnosti Deloitte 15. nejrychleji rostoucí firmou ve střední Evropě, v ČR pátou.

Genesis Growth Equity Fund I je růstový fond soukromého kapitálu zaměřený na investice do menších a středně velkých společností, především v ČR a na Slovensku, s významným potenciálem růstu. Fond se svou velikostí 40 milionů eur, asi jedné miliardy Kč, obvykle do cílových společností investuje od dvou do šesti milionů eur, tedy asi 50 až 150 milionů korun.