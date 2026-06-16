Levné zásilky z Číny skokově podraží až v červenci, za jednu drobnou chybu si ale připlatíte už teď
- Češi, kteří chtějí stihnout levné zásilky z Temu či Shein ještě bez cla, musí objednat nejpozději nyní.
- Od 1. července začne EU clo účtovat i u balíčků do 150 eur.
- Doručení z čínských tržišť obvykle trvá 7 až 14 dní, při vytížení i déle.
Češi, kteří chtějí nakoupit na platformách jako Temu nebo Shein ještě za současných podmínek, by neměli s objednávkou otálet. Doručení zásilek z Číny do České republiky obvykle trvá sedm až 14 dní, v období zvýšené poptávky ale může cesta balíčku trvat i tři až čtyři týdny.
Nové unijní clo začne platit od 1. července. Po začátku platnosti nových pravidel lze navíc očekávat delší celní odbavení, protože se změny dotknou miliard drobných zásilek přicházejících do EU ze zemí mimo evropský blok. Proto je vhodné si před objednáním prověřit, jakou dodací lhůtu daný produkt má. Dodání některých produktů může trvat mnohem déle. V pondělí se u většiny zboží zobrazoval nejzažší termín dodání 26. června. To znamená, že zákazníci z EU mají už pouhé jednotky dní na objednání.
Co se mění od 1. července?
Evropská unie nově zavádí clo na všechny položky zboží v zásilkách, které do států sedmadvacítky přicházejí ze třetích zemí. Dosud byly nejlevnější balíčky v hodnotě do 150 eur, tedy asi 3650 korun, od jakýchkoliv poplatků osvobozeny. Nově bude za každou položkovou kategorii zboží v těchto zásilkách přicházejících do EU účtováno clo ve výši tří eur, přibližně 73 korun při současném kurzu.
Kromě toho bude nejpozději od 1. listopadu zaveden také takzvaný manipulační poplatek, který má kompenzovat rostoucí náklady celních orgánů. Počítá se s tím, že půjde o nižší jednotky eur. Stejně jako clo se bude manipulační poplatek účtovat za každou položku zboží v balíku.
Proč EU nové clo zavádí?
Cílem je omezit neférovou konkurenci v podobě extrémně levného zboží, které do Evropské unie proudí zejména z asijských zemí. Velká online tržiště jako Temu, Shein nebo AliExpress ve velké míře nabízejí zboží za ceny, kterým čeští ani jiní evropští prodejci jednoduše nemohou konkurovat. Asijská konkurence potápí i některé české firmy.
Množství levného zboží v hodnotě do 150 eur proudícího do EU ze třetích zemí v posledních letech výrazně narostlo. Zatímco v roce 2022 přišlo do EU podle údajů Evropské komise v levných balíčcích asi 1,39 miliardy kusů zboží, loni to bylo už 5,88 miliardy, přičemž 90 procent z nich putovalo z Číny. Zboží osvobozené od cla pak v minulém roce tvořilo přibližně 98 procent z celkového množství.
V případě hodnoty je to však přesně naopak. Levné neproclené zboží představovalo loni jen asi dvě procenta z celkové hodnoty příchozího zboží. Při průměrné ceně jednoho kusu neprocleného zboží, která činí 8,82 eura (cca 215 korun), se tak do EU v roce 2025 dostalo zboží osvobozeného od cla v hodnotě převyšující 50 miliard korun.
Jak se bude nové clo vypočítávat?
Nový poplatek se bude účtovat za každou položku zboží, která do EU z třetích zemí přijde, přičemž položkou se rozumí jeden nebo více kusů stejného druhu zboží. Poplatek tak může výrazně narůst ve chvíli, kdy si zákazník objedná několik různých druhů věcí v jedné zásilce. Pokud by se tedy v balíku nacházelo například deset odlišných typů předmětů, například obal na mobil, hrneček nebo tričko, bude finální clo činit 30 eur, tedy asi 730 korun.
Naopak pokud se objednávka skládá z více kusů zboží jednoho druhu, clo se platí pouze jednou. Vezměme si modelový příklad balíku, v němž se nacházejí dva hrnečky, jedno tričko a tři pouzdra na mobil. V takovém případě bude nový poplatek činit devět eur, jelikož za oba hrnky budou účtována tři eura a stejnou částku bude nutné zaplatit i za tričko a pouzdra na mobil.
Jak se bude poplatek vybírat?
U cla bude existovat několik variant, jak ho zaplatit. „Nejjednodušší případ je, že clo zaplatíte přímo na e-shopu. Jedná se o úplně stejný princip jako u placení DPH v rámci takzvaného jednoho správního místa pro dovoz. V takovém případě na e-shopu zaplatíte v ceně zboží rovněž clo,“ říká tiskový mluvčí Celní správy Richard Zeman.
Další variantou je platba cla tomu, kdo zákazníka zastupuje v celním řízení, například společnosti zajišťující přepravu zboží. V obou případech bude celní poplatek odveden Celní správě. „Je zde ještě jedna možnost, a sice že zaplatíte přímo Celní správě. To však pouze pokud si budete sami podávat celní prohlášení,“ uvádí Zeman a dodává, že kontrola přicházejícího zboží bude i nadále probíhat fyzicky na letištích a celních poštách. Podle něj je úřad na změnu připraven a vynaloží veškeré úsilí, aby červencové změny v e-commerce úspěšně zvládl.
Kdo bude inkasovat peníze z nového cla?
Většina vybraných peněz, konkrétně 75 procent, půjde přímo do rozpočtu Evropské unie. Zbylá čtvrtina pak zůstane jednotlivým členským státům. „Predikce pro druhou polovinu roku počítá s celkovým příjmem 3,6 miliardy korun, do českého státního rozpočtu by z toho měla přijít čtvrtina, tudíž asi 900 milionů korun,“ dodává Zeman.
Jaké důsledky se od zavedení poplatku předpokládají?
Celní správa uvádí, že je možné, že krátkodobě počet dovozů malých zásilek klesne, stejně jako tomu bylo v roce 2021 při odstranění osvobození od DPH u zásilek nepřesahujících hodnotu 22 eur. Dlouhodobější trend je však podle úřadu obtížné předvídat.
Podle generálního ředitele Heureka Group Davida Chmelaře je nový poplatek krok správným směrem. „Dlouhodobě prosazujeme férovost tržního prostředí. Domácí e-shopy musí splňovat přísné unijní normy týkající se bezpečnosti, recyklace i ochrany spotřebitele, což s sebou nese náklady. Zrušení výjimky na clo vnímáme jako krok k férové soutěži. Očekáváme, že se část poptávky, zejména v kategoriích jako malá elektronika, hračky a domácí potřeby, začne vracet k lokálním prodejcům,“ uvádí.
Výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška vnímá zavádění cla částečně jako reakci na to, že EU není schopna vynutit dodržování stejných pravidel pro prodejce ze třetích zemí tak, aby byly na trhu rovné podmínky. „Celníci samozřejmě nemají kapacity na kontrolu miliard balíčků mířících do EU, nedaří se vynucovat bezpečnost výrobků ani vybírat ekologické poplatky. Zavedení cla je tedy krokem, který tuto situaci nějakým způsobem koriguje, a trh se tak stane o něco férovějším,“ komentuje situaci.
Právě bezpečnost výrobků či placení ekologických poplatků jsou další problémy, které se skloňují v kontextu dovozu levného zboží ze třetích zemí do EU. Řada výrobků prodávaných na tržištích typu Temu je přímo zdraví nebezpečná.
Co bude následovat?
Zavedení poplatku na zásilky v hodnotě do 150 eur, které přicházejí do Evropské unie, je jen dočasným krokem. V rámci širší reformy unijního celního rámce bude v budoucnu zřízen Celní úřad EU, který bude zajišťovat podporu a koordinaci jednotlivých vnitrostátních celních úřadů.
Svůj provoz má nový úřad částečně zahájit v příštím roce. V rámci nového celního systému má být v polovině roku 2028 spuštěno unijní celní datové centrum, nejprve pouze pro elektronický obchod, které bude spravovat Celní úřad EU. Tato platforma nahradí jednotlivé národní systémy a umožní jednodušší dohled nad zbožím přicházejícím do EU. Se spuštěním celního datového centra bude také clo ve výši tří eur, které se nyní zavádí, nahrazeno běžnými celními sazbami.