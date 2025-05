Lidl outlet se z pražských Štěrbohol stěhuje do Olomouce. Bude tam opět jen dočasně, nebo zde provozovna zůstane?

Nájemní smlouva v Olomouci je stejně jako v Praze uzavřená na omezenou dobu. Máme zde ale případně možnost prodloužení, což v Praze možné nebylo.

Je tu možnost, že se Lidl outlet vrátí v dohledné době zpátky do Prahy, popřípadě zamíří někam jinam?

Pokud bychom nalezli v Praze vhodný prostor k tomuto účelu s dobrou dostupností a parkováním, mohla by to být v budoucnu další cesta. Aktuálně se ale zaměřujeme především na otevření nové outletové prodejny v Olomouci.

Váš outlet se stal velmi vyhledávanou prodejnou. Zvažujete, že byste v budoucnu jejich počet navýšili?

Zájem zákazníků nás opravdu velmi překvapil. Už ve chvíli, kdy jsme přišli s koncepcí Giga výprodeje na výstavišti v Letňanech, bylo vidět, že zájem ze strany zákazníků je obrovský. Ale to, co následovalo ve Štěrboholech, předčilo všechna naše očekávání. Teď ale nejprve uvidíme, jak se nám bude dařit na novém místě. V tuto chvíli můžeme potvrdit pouze připravovaný outlet v Olomouci.

Po otevření pražského outletu museli na dopravu v okolí kvůli náporu zákazníků dohlížet policisté. Starosta Štěrbohol František Ševít si také stěžoval na nedostatečnou komunikaci mezi provozovateli retail parku a radnicí. Připravujete se na otevření v Olomouci nějak speciálně v návaznosti na problémy, které nastaly v Praze?

Začátek ledna ve Štěrboholech byl pro naše zákazníky i pro nás opravdu velká zkouška. Parkovací plocha u prodejny se hned na začátku ukázala jako slabé místo. Zajistili jsme proto na parkovišti strážní službu, která regulovala vjezd, a parkování v celém areálu bylo omezeno na maximálně dvě hodiny. Situace se do konce ledna výrazně zlepšila a problémy s parkováním se pak objevovaly spíše nárazově. Proto hrál při výběru nové lokality velkou roli právě dostatečný počet parkovacích míst v okolí. Obchodní zóna v ulici Kafkova v Olomouci, kde mimo jiné provozujeme od roku 2022 také naši standardní prodejnu, byla jedním z favoritů.

V prodejně bude v prvních dnech posílena vnitřní ostraha, stejně jako v Praze bude také koordinován vstup do prodejny. Jde nejen o bezpečnost osob uvnitř, ale také o pohodlí při nákupu. Je možné, že se před prodejnou bude od rána formovat fronta zákazníků. V Praze jsme otevírali prodejnu v lednu, kdy sněžilo a mrzlo. Čekání na košík někdy trvalo několik desítek minut. S počasím to teď v létě bude snad lepší. Čekání na slunci ale také nemusí být úplně příjemné. Doporučuji tedy vzít si s sebou nějaký nápoj, kterým se zákazníci budou moci osvěžit. Zároveň chceme být v kontaktu s místními úřady tak, aby byly všechny strany o všech podstatných věcech dostatečně informovány.

S více než 300 prodejnami zároveň patříte k největším maloobchodním potravinovým řetězcům v Česku. Na jaký počet provozoven cílíte, který by byl podle vás optimální?

Aktuálně provozujeme 322 prodejen a jeden outlet. Všechny prodejny zásobujeme z pěti logistických skladů. Každý sklad tak v průměru zajišťuje provoz 65 prodejen. Máme tak stále možnost další expanze. Na tento i na další roky připravujeme nové lokality, abychom byli našim zákazníkům zase blíž. Potenciál vidíme u menších spádových měst. Velmi nás potěšilo například otevření prodejny v Židlochovicích u Brna. Ale připravujeme také novou prodejnu v Praze v Holešovicích, kterou bychom letos rádi otevřeli. Cílem expanze našich prodejen je optimálně pokrýt celou oblast České republiky tak, aby byly dostupné všem potenciálním zákazníkům.

V minulém roce jste začali ve vašich obchodech ve velkém zavádět samoobslužné pokladny. Víte už, jaký efekt to přineslo? Máte po této změně méně zaměstnanců na jednu prodejnu, případně registrujete méně front?

Tento koncept je velmi dobře funkční a pomáhá v prodejnách zvládnout nárazové špičky i v méně frekventované časy. Samoobslužné pokladny jsou přínosem pro naše zákazníky, kteří většinou oceňují rychlost odbavení, ale pomáhají nám také k lepší organizaci procesů v prodejnách. Hodiny zaměstnanců, kteří jsou na směně, tak dokážeme lépe plánovat. Investujeme je ale zpět do prodejny v oblastech čerstvosti, čistoty a dostupnosti zboží.

Kam budete chtít tedy do budoucna nakupování ve vašich prodejnách posouvat? Uvažujete například o službách typu Scan and Go nebo o něčem podobném?

V loňském roce jsme zavedli například možnost platby prostřednictvím Lidl Pay, Google Pay a Apple Pay. Velmi intenzivně se věnujeme dalšímu rozvoji našich samoobslužných pokladen s využitím prvků umělé inteligence. V některých prodejnách v současnosti testujeme nový pokladní systém, který umožňuje identifikaci jednotlivých druhů ovoce a zeleniny nebo dokáže pomoct odhadnout věk nakupujících.

Co se týká technologie Scan and Go, ta se aktuálně v zahraničí testuje. Po ukončení testování a pilotního provozu je plánováno zavedení i do dalších zemí, zákazníky budeme samozřejmě o všem včas informovat.

Petr Krula, jednatel Lidlu v Česku | Zdroj: Lidl

Momentálně funguje také váš internetový obchod Lidl shop, přes nějž si lidé mohou objednat nepotravinové věci. Chtěli byste v budoucnu naskočit i do segmentu rozvozu jídla?

V oblasti potravin se zaměřujeme primárně na rozvoj našich kamenných prodejen. Online prodej je službou pro zákazníky hlavně u spotřebního zboží. Nabídka tohoto sortimentu je v prodejnách kvůli jejich kapacitě omezená. Na Lidl shopu je proto výběr mnohem větší, a hlavně má zákazník možnost si zboží vyzvednout dle svých časových možností nebo si jej nechat doručit přímo domů. V prodeji potravin je pro nás proto důležitý hlavně přímý kontakt se zákazníky. Rozvoz momentálně neplánujeme.

Ve vašich obchodech nabízíte velké množství výrobků vašich privátních značek, ať už se jedná o mléčné výrobky Pilos či piva Argus. Jaký podíl tvoří v obchodech váš vlastní sortiment? Chystáte se ho do budoucna navyšovat?

Na privátních značkách je založena filozofie prodeje naší společnosti. Tvoří téměř 70 procent veškerého nabízeného sortimentu. Díky privátním značkám můžeme zákazníkům nabídnout kvalitní výrobky za nejlepší možnou cenu. U nich určujeme, jak bude daný produkt vypadat a chutnat, definujeme také zásady jeho složení. Nové výrobky nebo jejich vylepšené složení vždy vznikají ve vzájemné spolupráci s našimi dodavateli. V rozšiřování našeho sortimentu a dalším zlepšování tedy plánujeme také pokračovat.

Některé z vašich stávajících prodejen prošly v poslední době rekonstrukcí, nebo jí procházejí. Plánujete do budoucna pokračovat v průběžné modernizaci jednotlivých obchodů, popřípadě v jakých lokalitách?

Ano, modernizace, respektive renovace našich prodejen je jednou z našich priorit, abychom byli schopní je udržet atraktivní a připravené na budoucí rozvoj sortimentu, zejména pak v oblasti čerstvých potravin. Průběžně proto modernizujeme prodejny napříč celou Českou republikou.

Velmi atypická prodejna Lidl se nachází v Litomyšli. Je obložená dřevem, má střechu pokrytou trávou a její podoba vzešla z architektonické soutěže. Chtěli byste do budoucna takovýchto prodejen, které vzniknou třeba i na základě představy jednotlivých obcí, mít více? Chystáte v současné době nějaký obdobně nevšední obchod?

Při výstavbě nových prodejen se primárně držíme našeho stavebního konceptu, který maximálně zohledňuje ekologické aspekty a optimální prostor pro zákazníky a sortiment. Atypickým prodejnám se věnujeme individuálně, dle případných požadavků ve vztahu k příslušnému okolí.

Začátkem roku proběhla médii zpráva o plánovaném otevření první „Lidl hospody“ nedaleko severoirského Belfastu, která by se nacházela přímo v prodejně. V Česku by si takový koncept své příznivce také určitě našel. Je možné, že se ho tuzemští zákazníci někdy dočkají?

Momentálně podobný koncept neplánujeme, jak se ale říká, nikdy neříkej nikdy. Do budoucna tedy uvidíme. I bez „Lidl hospody“ se ale zákazníci Lidlu mohou těšit na povedené akce a události. V červnu například potěšíme sportovce. Pro ty chystáme kampaň, která pro nás bude v rámci České republiky premiérou. Aktuálně se vše připravuje a je to tak trochu tajemství. Brzy ale odhalíme, o co přesně půjde.