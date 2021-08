Manifesto od českého fondu Orbit nabral 50 milionů korun | E15.cz

Gastronomická značka Manifesto se chystá expandovat. Na další rozvoj nyní získala v přepočtu zhruba 50milionovou půjčku od fondu Orbit Capital. Manifestu kapitál pomůže pokračovat v urychlení růstu do doby, než na podzim dokončí investiční kolo, v jehož rámci chce od investorů vybrat přibližně čtvrt miliardy korun.

Finanční injekce má podle zakladatale Manifesta Martina Barryho dva důvody. „Prvním je, že už jsme v takovém stadiu, kdy si můžeme dovolit hradit růst z půjčky. A druhým důvodem je fakt, že v tuto chvíli probíhá další investiční kolo. Kapitál od Orbit Capitalu nám pomůže s růstem už teď a umožní překlenout toto období, aniž by ukrojil z vlastnického podílu,“ říká Barry. Investiční kolo, kterého by se podle Barryho měly účastnit zejména zahraniční investoři, by mělo skončit zhruba na začátku čtvrtého kvartálu.

Orbit se zaměřuje na specifické půjčky, takzvané venture debt, kdy zájemce o úvěr již prokázal fungující byznys model, chce dál růst, ale zároveň ještě nesplňuje parametry, aby mu půjčila banka. Za fondem stojí skupiny Conseq a Enern.

„Manifesto je v mnohém učebnicovým případem investiční příležitosti, které Orbit Capital vyhledává. Navíc jsou jeho plány nejen ambiciózní, ale podle dosavadního vývoje i realistické,“ říká partner Orbit Capitalu Radovan Nesrsta, který je zároveň partnerem Enernu. Splatnost půjček obvykle činí tři roky.

Manifesto se pomocí vybraných peněz chystá poprvé zamířit za hranice. „Chceme rozhodně na Západ. Nyní máme v hledáčku asi deset měst v Evropě i v USA, jejichž výběr chceme zúžit na tři až pět. První naše podniky v zahraničí bychom chtěli otevřít za 18 až 24 měsíců,“ prozradil Barry, který ze Spojených států pochází.

V české metropoli Manifesto dosud otevřelo dvě pobočky na Florenci a na Smíchově a v polovině srpna první návštěvníky přivítá i dosud největší Manifesto Anděl s kapacitou až 500 míst. Nyní Barry drží čtyři pětiny firmy. Zbytek kontroluje skupina Rockaway Jakuba Havrlanta. Majoritu si chce Barry ponechat i po nadcházejícím investičním kole.

Gastronomická zóna Manifesto přetváří nevyužívaná městská území v místa pro provoz malých restaurací, barů, virtuálních kuchyní. Letos byl koncept zařazen i do finálového výběru mezinárodní ceny Internorga Future Award, kterou každoročně uděluje odborná porota v Hamburku gastronomickým projektům s vizí udržitelného rozvoje.

