Masivní proměna hazardního byznysu. Sázky na e-sport už převyšují některé klasické sporty
Zájem o sázení na esporty, tedy na soutěžní hraní počítačových her, v Česku stále roste. U většiny sázkových kanceláří jde o čtvrté nejvíce sázené odvětví po fotbale, tenisu a hokeji, přeskočilo tak například basketbal. Roční obrat za přijaté sázky na něj činí i miliardy korun. Oproti tradičním sportům se na esport sází hlavně živě. Poměř živých sázek oproti předzápasovým přesahuje 80 procent.
Esport se dělí na dvě odvětví. Do klasického esportu patří hry jako Counter Strike, League of Legends nebo Dota 2. Oblíbené mezi sázkaři jsou i takzvané kybersporty, tedy videoherní simulace reálných sportů. Je to například fotbalová FIFA nebo hokejová NHL. Popularita sázení na esport začala výrazně růst v době pandemie koronaviru, kdy byla na čas přerušena velká část sportovních akcí. Soutěže v počítačových hrách ale mohly v internetovém prostředí dál pokračovat.
"První esportové kurzy jsme vypsali v roce 2014. Pravidelně máme sázky na esporty v kurzové nabídce od roku 2017, kdy v Tipsportu vzniklo specializované esportové oddělení a začali jsme se esportům věnovat naplno, což v té době nebylo úplně obvyklé. Z počátku se esporty sázkařským zájmem řadily někam na úroveň badmintonu. Dnes už esporty překonaly basketbal, a zaujaly tak čtvrtou pozici v našem portfoliu a atakují i lední hokej, který je v zemích, kde provozujeme kurzové sázky, tedy v Česku a na Slovensku, nesmírně populární," uvedl mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.
Sázkové kanceláře věří v růstu e-sportu
Výrazně populárnější je podle mluvčího Fortuny Petra Šraina kybersport. Má širší publikum a větší průnik s klasickými sázkaři, kteří si vsadí jak na živý fotbal, tak i na jeho herní variantu. Střílečky jako Counter Strike mají proti tomu užší a jasně specializovanou fanouškovskou základnu. "Nejvyhledávanější napříč oběma skupinami je každopádně efotbal, zde je tedy jasná paralela mezi klasickým a elektronickým sportem," uvedl Šrain. Dodal ale, že výrazný nárůst sázek na esporty, který společnost pozorovala v minulých letech, nyní zvolňuje.
U SazkaBet je esport ještě stále pátým nejvíce sázeným, v dalších letech by ale podle Lukáše Nepovíma, manažera kurzovních sázek v Sazce, objem sázek na esporty mohl převýšit objem na čtvrtý basketbal. "V loňském roce jsme přijali sázky vyšší než 110 milionů korun a letos očekáváme zhruba patnáctiprocentní nárůst. Mezi nejoblíbenější tituly patří League of Legends, Dota 2 a Counter Strike, kde se nejčastěji tipuje na vítěze zápasů nebo na výsledky jednotlivých map či kol," řekl.
Hadrava k tomu dodal, že esporty jsou u Tipsportu nejvýrazněji rostoucím odvětvím kurzového sázení. Roční obrat sázek se u skupiny nyní pohybuje v miliardách korun a za minulý rok přijala 28 milionů tiketů s nějakým vsazeným esportem. Fortuna letos podle Šraina zatím na esport přijala stejný objem sázek jako loni.