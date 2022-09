Móda jako investice. Vydělat se dá na luxusních kabelkách i vintage oblečení | E15.cz

Móda se často dává do souvislosti s utrácením nebo vyhazováním peněz. Málokdy se ale na oblečení a luxusní doplňky dívá jako na formu investice a příležitost, jak do budoucna peníze naopak vydělat a zvýšit hodnotu pořízených kousků. Ač se to tak na první pohled jevit nemusí, módní svět je plný možností, jak v době astronomické inflace a neustálého zdražování zhodnotit úspory.

Podle módní studie z roku 2017 se cena ikonické kabelky Birkin bag od Hermès za posledních 35 let zvýšila o 500 procent. Ročně pak její hodnota stoupá průměrně o 14 procent a zatím nezaznamenala jediný pokles. To z birkinky dělá mnohem výhodnější a jistější investici, než je třeba nákup zlata.

Právě trh s ikonickými luxusními kabelkami bývá v souvislosti s módními investicemi skloňovaný nejčastěji. Ušetřit si na trendy kabelku, kterou právě teď nosí celý Instagram a TikTok, sice může znít jako skvělý plán, sezónní hity ale v tomto ohledu nebývají nejlepší volbou, neboť jejich sláva může brzy vyhasnout. Dlouhodobě roste hlavně cena nestárnoucích, nadčasových klasik. Kromě birkinky se mezi takové řadí třeba Kelly bag od Hermès nebo slavná Chanel 2.55.

Bohužel ani v jednom z těchto případů neplatí, že stačí vkročit do butiku a jednu z kabelek si pořídili. Pověstný nekonečný seznam čekatelů na nové birkinky i Kelly není mýtem, a tak drtivou většinu modelů jde sehnat jen z druhé ruky, anglicky pre-owned, na resalových webech, jako je Vestiaire Collective, The RealReal nebo Farfetch. Tam je k nalezení nepřeberné množství birkinek či Kelly bags. Je třeba počítat s tím, že ceny již dříve vlastněných modelů se pohybují mnohem výš než u zcela nových kousků. Zároveň to ale díky stále rostoucí poptávce zajistí, že kabelku lze za pár let prodat za mnohem více, než za kolik byla pořízena.

Cena pre-owned birkinek a Kelly většinou začíná na 10 tisících eur a dosahuje až hodnoty přes 160 tisíc eur. Záleží na materiálu a konkrétním typu kabelky, exkluzivitě a roku výroby. S ohledem na zmíněný plynulý růst o 14 procent ročně se ale investice do takového kusu může stát skutečně dobrým tahem. Pokud máte základní kapitál, který v těchto případech ale samozřejmě není vůbec malý, už po roce můžete vydělat více peněz než podobnou investicí do finančních fondů či nestabilních kryptoměn.

Resalový trh založený na nákupu a prodeji pre-owned značkového zboží zaznamenává v posledních letech strmý nárůst. Report prodejního webu The RealReal pro rok 2022 hlásí, že během loňského roku stoupl celkový počet zájemců o resale o 27 procent. Pevnou základnu tvoří především mileniálové, ale výrazně stoupá také počet zákazníků z mladší generace Z.

Pro obě skupiny platí, že při nákupu touží po jedinečnosti kousků. Potvrzují tak názor mnoha módních i ekonomických expertů, že jednou z nejlepších módních investic současnosti nejsou jen ikonické kabelky, ale také archivní kolekce, jednorázové kolaborace s jinými luxusními značkami a osobnostmi a kousky navržené za slavných ér módních domů – třeba tvorba Phoebe Philo během jejího působení v Céline či cokoliv od nedávno zesnulého avantgardního návrháře Thierryho Muglera.