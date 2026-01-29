IKEA mění pravidla vstupu. Zatímco psi končí, zprávy o zákazu dětí jsou hoax
- IKEA od února zakazuje vstup se psy.
- Společnost o změně informovala na svém webu.
- Současně se však šíří dezinformace o údajném zákazu vstupu dětem.
Od 1. února 2026 začne platit ve všech českých obchodních domech IKEA nový zákaz vstupu se psy, s výjimkou asistenčních a vodicích zvířat. Tento krok, který má za cíl zajistit vyšší úroveň hygieny a komfortu pro zákazníky, vyvolal širokou veřejnou diskusi.
IKEA se rozhodla přijmout toto opatření na základě doporučení Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která se zaměřují na hygienické standardy v prostorách veřejného a stravovacího charakteru.
Zákaz psů v IKEA: hlavním důvodem je hygiena a komfort
„Toto opatření zavádíme kvůli dodržování hygienických standardů a platné legislativy, která chrání zdraví i komfort návštěvníků,“ uvedla IKEA a ke změně se rychle začali vyjadřovat lidé na sociálních sítích.
„Může k tomu IKEA dát nějaké detailnější zdůvodnění? IKEA byla vždy po celém světě dog-friendly,“ napsal jeden uživatel na Threads.
Zákaz dětí IKEA neplánuje
Na sociálních sítích mimo jiné začaly kolovat informace, podle nichž by IKEA měla kromě psů zakázat i vstup dětem mladším deseti let. Tyto zprávy však nejsou pravdivé.
IKEA se k těmto spekulacím ostře vymezila a zdůraznila, že žádné takové opatření neplánuje. Zákaz vstupu dětí není uveden v žádném oficiálním materiálu a neexistuje žádná změna, která by tuto problematiku řešila.
„IKEA žádné pravidlo zakazující vstup dětem neplánuje. Naopak, děti jsou ve všech obchodních domech IKEA v České republice vždy vítané,“ uvedla mluvčí IKEA Nicol Richterová pro iDNES.cz.
Společnost vyzývá veřejnost, aby se při získávání informací orientovala pouze podle oficiálních kanálů IKEA a byla obezřetná vůči falešným informacím, které se mohou objevit na sociálních sítích.
Přehledně: co dalšího se v IKEA mění?
IKEA plánuje stáhnout z prodeje ikonickou modrou tašku FRAKTA. Řetězec v dubnu stáhne z prodeje dosavadní verzi a nahradí ji aktualizovaným modelem.
Firma ujišťuje, že nejde o konec jednoho z jejich nejznámějších produktů, který byl na trhu déle než 30 let, ale o jeho modernizaci. Podrobnosti o nové podobě zatím nezveřejnila, slíbeny jsou v průběhu března.
Změna přichází v době, kdy se řetězec snaží postupně obnovovat i své ikonické produkty v souladu s cíli v oblasti udržitelnosti a materiálů. Taška FRAKTA je vyráběna minimálne z 60 procent z recyklovaného polypropylenu a patří k nejrozpoznatelnějším symbolům značky.