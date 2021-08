Návrat k normálu. Za grafické karty už člověk nezaplatí majlant | E15.cz

Přemrštěným cenám za desktopové grafické karty, které se starají o grafický výstup na monitorech počítačů, už odzvonilo. Alespoň to vyplývá ze statistik německého webu 3Dcenter. Ceny karet, které byly posledních několik měsíců opravdu vysoké, se vrací do normálu.

Německý web analyzoval ceny grafických karet z více než desítky e-shopů s elektronikou a porovnával data za poslední měsíce. V případě desktopových grafických karet GeForce RTX 3000 od Nvidia byla cenová špička v květnu, kdy byly ceny průměrně až o 300 procent vyšší, než jsou doporučené maloobchodní ceny. Od té doby ale ceny rapidně klesaly a nyní jsou na hodnotě přibližně 144 % oproti cenám, které by měly stát dle Nvidie.

V případě AMD je ale situace značně odlišná. Grafiky od AMD řady Radeon RX 6000 nebyly tak výrazně předražené: ve špičce to bylo průměrně o 214 procent a po poklesu na 153 procent dokonce za poslední měsíc ceny stouply na 159 procent doporučené ceny. Lze ale jistě dodat, že za to z velké části může i to, že karty od AMD byly k dostání ještě ve výrazně menších objemech než modely od Nvidie.