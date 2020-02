Primark Brno: známý řetězec míří po Praze i na Moravu | E15.cz

Nová prodejna má zabrat 3 600 metrů čtverečních prodejního prostoru, napsal server Mediář. Nabídne dámské, pánské i dětské oblečení, obuv, doplňky, spodní prádlo i domácí zboží.

„Od oznámení otevření první české prodejny Primark v Praze jsme plní očekávání hledali druhou lokaci, jež se stane součástí naší expanze v regionu. Brno, jakožto druhé největší město v Česku, nabízí skvělou příležitost, jak oslovit další zákazníky v Česku,“ prohlásil Jose Luis Martinez de Larramendi, ředitel maloobchodu Primarku pro USA a střední a východní Evropu.

Svou první českou pobočku na pražském Václavském náměstí Primark otevře v květnu. „Obchod, který vzniká v Praze, bude vlajková loď střední a východní Evropy. Zákazníci z Čech a Moravy, kteří doteď jezdili do Drážďan, Lince a do Vídně, začnou jezdit do Prahy, protože půjde o obrovskou pobočku, která se navíc bude nacházet na zajímavém místě a v nové budově v samém centru Prahy,“ uvedl pro Blesk Zprávy již dříve Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Článěk vyšel na Blesk.cz>>>