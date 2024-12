Nejbohatší Čech Daniel Křetínský dostal od britské vlády svolení k převzetí Royal Mail. Londýn dal zelenou prodeji firmy International Distribution Services (IDS), která je vlastníkem britské pošty, do rukou Křetínského společnosti EP Group za téměř za 3,6 miliardy liber (přibližně 108 miliard korun), informovala v pondělí tamní média . Vláda si ponechá takzvanou zlatou akcii, díky níž bude muset schválit jakékoli zásadní změny ve vlastnictví, umístění centrály a daňovém sídle Royal Mail.

Britské úřady daly svolení k prodeji britské pošty Royal Mail do rukou společnosti EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského, napsal s odvoláním na své zdroje dříve také deník Financial Times (FT).

Vedení společnosti International Distribution Services (IDS), která je majitelem firmy Royal Mail, už v květnu přijalo Křetínského nabídku na převzetí za 3,6 miliardy liber (téměř 110 miliard korun) a doporučilo akcionářům, aby ji schválili. EP Group za jednu akcii nabídla 370 pencí, a vylepšila tak svou původní nabídku, kterou IDS v dubnu odmítla. Transakce vedle toho musela získat také povolení britských úřadů v rámci zákona o národní bezpečnosti a investicích.

Zpravodajská společnost BBC na konci listopadu informovala, že vládní přezkum prodeje Royal Mail by mohl být do dvou týdnů hotový. Kdysi státní poštovní společnost pak přešla do zahraničního vlastnictví, vyplynulo z pondělního oznámení IDS pro londýnskou akciovou burzu.

Britská vláda si ponechá rozhodující práva

V rámci finální dohody britské vládě ve vlastnické struktuře pošty zůstala takzvaná zlatá akcie, která držiteli dává zvláštní právo na řízení společnosti. Podle BBC to bude v praxi znamenat, že bez souhlasu Londýna nebudou možné velké změny ve vlastnictví Royal Mail či přesun sídla společnosti. FT na rozdíl od BBC píše o převzetí IDS za 5,3 miliardy liber, nikoli 3,6 miliardy. Podle informací e15 však tuto sumu vztahuje k takzvané enterprise value, tedy k hodnotě firmy včetně jejích dluhů.

Royal Mail funguje přes 500 let a v současné době zaměstnává více než 150 tisíc lidí. Křetínský už dříve uvedl, že má k její historii a tradici „maximální respekt“. Křetínský má od roku 2022 v mateřské společnosti IDS podíl 27,5 procenta.

EP Group, kterou kromě Křetínského spoluvlastní také J&T, v souvislosti s jejím převzetím jednala také s odboráři, kteří vyžadovali různé záruky pro zaměstnance pošty. Podle informací BBC se nakonec skupina zavázala, že zaměstnanci budou dostávat deset procent z jakýchkoli dividend vyplácených EP Group, a také mimo jiné slíbila spuštění pravidelných konzultací mezi pracovníky a vedením ohledně provozu Royal Mail. Křetínský slíbil také respektování požadavku odborů, že nebude nuceně propouštět.

Nový vlastník musí také zachovat povinnost univerzální služby, která v současnosti mimo jiné znamená, že pošta musí doručovat dopisy šest dní v týdnu, od pondělí do soboty, a balíky od pondělí do pátku.

Křetínský dokončením transakce rozšíří svou rozsáhlou síť průmyslových, obchodních, finančních nebo mediálních firem v České republice i zahraničí. V Británii dříve investoval do supermarketů Sainsbury's i fotbalového klubu West Ham United

„Skupina EP nadále docela rychle vstupuje do dalších odvětví, která jsou ohrožena systémovou změnou, nikdo o ně nemá zájem, a tak se dají kupovat za ceny hluboko pod účetní hodnotou,“ řekl ČTK analytik Capitalinked.com Radim Dohnal. IDS vedle ztrátové pošty Royal Mail vlastní i ziskovou mezinárodní balíkovou síť GLS.