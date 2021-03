Někdejší boss „gangu Zádamských” se pustil do výroby respirátorů | E15.cz

„Když loni vznikla tato situace, viděli jsme mezeru na trhu. Nakoupili jsme v Číně výrobní linku, dali dohromady tým vlastních mechaniků a zahájili výrobu certifikovaných roušek a respirátorů,” řekl serveru E15.cz Zádamský. Jeho firma se ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci podílela na vyvinutí vlastní filtrační látky a v létě získala ve zkráceném řízení certifikaci.

Zhruba 60 procent zákazníků společnosti General Public pochází z Česka, ale firma dodává respirátory po celé Evropě. „Zakázky pro veřejný sektor tvoří jen menšinu našich příjmů,” upřesnil Zádamský. Do rozjezdu byznysu podle svých slov jeho firma investovala okolo 30 milionů korun.

„Kdyby to takhle fungovalo do konce roku, tak by to bylo dobré. Potřebujeme ještě pár měsíců, abychom byli na nule. Z lidského hlediska si můžeme přát, aby pandemie byla co nejkratší, ale z obchodního hlediska si přejeme, aby byla co nejdelší,” tvrdí pragmaticky byznysmen, kterého podnikatelé na Karlovarsku dříve přezdívali „Král” a který se mimo jiné proslavil chovem lva Bruta. Šelmu choval v nočním klubu v Horním Žďáru u Ostrova.

V Česku už Zádamského firma dodala respirátory nemocnicím, policii, hasičům či Správě železnic. Ve většině případů vyhrává díky nízké ceně a tomu, že respirátory vyrábí v Česku. Například Olomoucký kraj si na začátku března objednal u Zádamského společnosti General Public 200 tisíc kusů respirátorů typu FFP2 pro svůj hasičský záchranný sbor. Zaplatil za ně 2,1 milionu korun.

„Dodavatel byl vybrán z důvodu nejnižší ceny, termínu dodání a toho, že se jedná o respirátory vyrobené v České republice,” uvedla tisková mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.

Vedle výroby respirátorů a roušek Zádamský podniká také v realitách. Chystá bytovou výstavbu v Karlových Varech, ale i v Loděnicích u Berouna nebo v Českém Brodu. Vlastní také několik lukrativních nemovitostí v Chebu.

Zádamský po svém obvinění v roce 2007 strávil ve vazbě téměř tři roky. Jako náhradu za nemajetkovou újmu kvůli nezákonné vazbě později na státu vysoudil 1,5 milionu korun. Dodnes se soudí o náhradu za majetkovou újmu kvůli údajně zmařeným obchodům. Na státu se domáhá vyplacení 63 milionů korun.