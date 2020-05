OBRAZEM: Otevření zahrádek u restaurací zhatilo počasí | E15.cz

Restauratéři, kteří otevřeli venkovní prostory shodně hovoří o tom, že lidé přišli zejména na obědy a pak je vyhnal vítr a déšť. „Je to brovská škoda. Kdyby bylo hezčí počasí, tak by se lámaly rekourdy ve výtoči, ale takhle to je bída,“ uvedl výčepní v pražské restauraci Na Barče s tím, že štamgasti byli natěšení již od rána. Podobné poznatky mají i další pražští hospodští, kterým počasí klienty odehnalo.