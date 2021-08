Ochranná známka oděvní značky Pietro Filipi je na prodej. Přihlásit se do výběrového řízení lze do 17. září | E15.cz

Ing. Lukáš Vlašaný, insolvenční správce, nabízí z majetku dlužníka pietro filipi stores, s.r.o. k prodeji ochrannou známku EU "PIETRO FILIPI", č. zápisu 3109329, zapsanou v registru EUIPO, a to formou otevřeného výběrového řízení. Nabídka je časově omezena do 17. září 2021 do 12.00 hod., přičemž do 24. září 2021 do 12.00 hod. je stanovena lhůta k úpravě a upřesnění podané nabídky. Ochranná známka bude zpeněžena zájemci s nejvyšší nabídkou. Insolvenční správce si vyhrazuje možnost odmítnout jednu nebo všechny nabídky.

Harmonogram výběrového řízení, podmínky pro podání nabídky, kontaktní údaje, jakož i veškeré další informace týkající se výběrového řízení jsou uvedeny v procesním dopise, který je zveřejněn na webové adrese: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=48056272.