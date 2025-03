„Je pro mě důležité vědomí, že sbírka je v těch nejlepších rukách. Mark je ten nejlepší a nejvhodnější majitel, jakého si lze představit,“ prohlásil Ecclestone. Mateschitz řekl, že kolekci hodlá dál rozšiřovat.

Ecclestone prodej své sbírky nesvěřil některému z velkých akčních domů, jeho důvěru dostal specializovaný prodejce závodních vozů Tom Hartley Jr. „Je to jednoduše řečeno nejvýznamnější sbírka závodních vozů na světě,“ řekl Hartley. „Podobná sbírka nebyla nikdy předtím nabídnuta k prodeji a pravděpodobně už nic takového k prodeji nebude,“ dodal.

Vozy ve sbírce jsou průřezem celé historie mistrovství světa formule 1 od vzniku šampionátu v roce 1950. Obsahuje vozy, které řídili Niki Lauda, Nelson Piquet nebo Michael Schumacher. Součástí kolekce je také jedinečný monopost Brabham BT46B s ventilátorem, který vytvářel přítlak a zajišťoval tak závodnímu vozu lepší přilnavost na trati. Monopost s „vysavačem“, který postavil známý konstruktér Gordon Murray, vyhrál s Laudou za volantem svou první a jedinou velkou cenu. Následně pořadatelé tuto technologii zakázali. Mimochodem, Ecclestone byl tehdy hlavou týmu Brabham.

Ecclestone oznámil záměr prodat svou sbírku loni v prosinci. „Všechna svá auta miluji, ale přišel čas, abych přemýšlel o tom, co se s nimi stane, až tu nebudu. Proto jsem se je rozhodl prodat,„ uvedl tehdy Ecclestone, kterému je 94 let. „Rád bych totiž věděl, kdo se jich ujme. Nerad bych to nechával jen na manželce,“ dodal, že by nepřál své ženě, aby se po jeho smrti musela dohadovat s obchodníky s automobily.

Hodnota majetku Ecclestonea a jeho rodiny magazín Forbes odhaduje na 2,4 miliardy dolarů. V roce 2023 však byl britský miliardář usvědčen ze zatajení majetku drženého prostřednictvím svěřenského fondu v Singapuru v hodnotě 400 milionů liber. Soud mu uložil sedmnáctiměsíční podmínku a povinnost zaplatit finančnímu úřadu téměř 653 milionů liber (19,4 miliardy korun).

Ecclestone má za sebou závodnickou kariéru v 50. letech, zúčastnil se i dvou velkých cen formule 1, ani v jedno případě ale neprošel kvalifikací. Později působil jako manažer jezdců formule 1 a na začátku 70. let koupil tým Brabham, do kterého přivedl hvězdy tehdejší formule 1, vedle Nikiho Laudy i Nelsona Piqueta. V roce 1987 se Ecclestone postavil do čela Formula One Group, spravující komerční práva závodní série. Na postu šéfa formule 1 vydržel tři desetiletí.