Známý prodejce elektroniky v Česku a na Slovensku Okay zavírá všechny své prodejny, oznámil na svém webu . Zároveň láká na zboží za likvidační ceny, což může být pouze součástí marketingové kampaně. Pobočky uzavře do 25. 1. 2025. Firma je už dlouhodobě v problémech.

„Zavíráme všechny prodejny! Natrvalo! do 25. 1. zavíráme všechny prodejny Okay Využij jedinečné příležitosti a nakup vybrané zboží za likvidační ceny,“ stojí na webu prodejce elektroniky. V provozu by měl zůstat pouze e-shop.

Řada poboček už skončila dříve, další to čeká ve dnech následujících. Zavírání poboček bude ale postupné. Nejedná se však o žádné překvapení, v listopadu společnost požádala soud o ochranu před věřiteli.

Podobnou zprávu firma oznámila na konci listopadu. V té době informovali o tom, že uzavírají 16 prodejen napříč celým Českem. „Pozor! Zavíráme prodejny Okay. 30. listopadu zavíráme vybrané prodejny Okay. Elektro, nábytek, vše musí pryč!“, uvedli tehdy na webu.

Loni Okay utržil zhruba čtyři miliardy korun, ve ztrátě byl přitom o 312 milionů, což je více než dvojnásobek čísel z předešlého roku. Majitelem je brněnský podnikatel Jindřich Životský, který řetězec se zaměřením na elektroniku založil v roce 1994. V roce 2012 přidal do portfolia nábytek, když převzal řetězec Jena nábytek.