Pandora dává sbohem vytěženému zlatu i stříbru | E15.cz

Co do objemu největší světový klenotník sází na ekologii. Dánská společnost Pandora oznámila, že do roku 2025 chce vyrábět šperky zhotovené pouze z čistě recyklovaného zlata nebo stříbra. Stala se tak prvním velkým výrobcem šperků, který plně nahradí těžené kovy za recyklované, napsal list Financial Times.