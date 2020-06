Schmalz: Bez obnovené důvěry budeme jen přežívat. Byznys ovládnou jiní | E15.cz

Jak se zpětně díváte na dva měsíce, kdy pandemie zastavila českou ekonomiku? Byl postup vlády správný? Jaké důsledky budou mít všechna opatření pro tuzemské podniky? Co budou znamenat pro české hospodářství v příštích letech? A plyne z této situace nějaké ponaučení? Deník E15 požádal byznysmeny o pohled na téma pandemie v Česku.

Stále více dat a informací postupně ukazuje, že česká vláda přijala přehnaná opatření na mnohem delší dobu, než bylo nezbytně nutné, a v rozsahu, který ekonomiku a podnikání těžce zasáhl.

Ale již se stalo a musíme teď žít a fungovat v jiné realitě. Na poučení a vyhodnocení postupu bude čas v budoucnosti, s chladnou hlavou a časovým odstupem.

Chytrý monitoring

Nyní se musíme všichni soustředit na rychlé odstranění všech přijatých opatření a překážek a podporovat rychlý návrat do stavu před začátkem covidové hysterie. Přijatelná forma chytrého monitoringu zdravotní situace se může stát součástí našeho života, ale bez významného omezování našich práv a svobod a dalších invazivních zásahů do našich životů a podnikání.

Obnovení obecné důvěry v budoucnost, přesvědčivá komunikace jasných plánů, to jsou teď hlavní úkoly, které před námi na všech úrovních stojí.

Strašení a hysterie

Zcela jistě do tohoto plánu teď nepatří strašení a mediální prognózy epidemiologů o dalších druhých a třetích vlnách děsivé epidemie, které nás možná potkají.

Minulé týdny ukázaly, že náš zdravotnický systém má kapacitu, která se v určitém rozsahu dokáže s epidemií vypořádat. A mnohem lépe bez mediální zpolitizované hysterie a real-time komunikovaných katastrofických scénářů.

Epidemiologové, kteří se politiky nechali vlákat do pasti mediálních vystupování, by se zpátky měli soustředit na tichý monitoring a přípravu. Měli by si odpustit velkou část svých populárně vědeckých úvah. Nepřispívají k procesu obnovení důvěry, která je teď pro ekonomiku a společnost klíčová.

Nejistota v podnikání

Tím se dostávám k podstatnému. V ekonomice a podnikání panuje stále velká nejistota a nedůvěra. Reálná většina antikovidových kroků vlády buď nefunguje, nebo funguje pomalu a s vyčerpávající administrativní zátěží.

Zde je vidět, jak je naše státní správa neefektivní a velmi slabě digitalizovaná. Koneckonců byla v minulých letech stavěná na hlavní úkol: nedůvěřovat – kontrolovat – postihovat. Nyní si s úkolem podporovat – pomáhat – tvořit neumí vůbec poradit. Není to chyba liniových úředníků, je to chyba dlouhodobého zadání vládní politiků.

Soukromý sektor se zatím vypořádává se situací mnohem lépe než stát. Ale i zde docházejí rezervy a v některých oborech i chuť a podmínky. Byznys na chvíli vládě uvěřil, že pomůže s obnovou, ale momentum se v konfrontaci s realitou postupně vytrácí.

Když už tedy vláda nechce reálně dávat žádné peníze, má řadu dalších nástrojů, jak pomoci. Hlavní je důvěra v budoucnost, jistota pro další plány. S tím pak určitě přijdou investice, státní i soukromé, vrátí se zákazníci a restartujte se zabrzděná spotřeba. Alespoň toto minimum by pro nás vládní politici mohli udělat.

On-line vše nenahradí

Naši vzdělávací společnost Edua Group vládní opatření těžce zasáhla. Historicky jsme v lednu a v únoru 2020 dosáhli nejlepších výsledků. Ze dne na den jsme ale museli byznys zastavit. Na on-line jsme byli připraveni a s týmem skvělých zaměstnanců a lektorů obsluhujeme bez problému všechny zákazníky, kteří mají zájem.

On-line ale nedokáže plně nahradit prezenční výuku nebo manažerské kurzy, semináře a konference. Jsme zpět u důvěry. Když vláda ukáže, že si umí se situací poradit v budoucnu i jinak, chytře, a ne jen zákazem všeho, tak se vrátí zákazníci a my situaci zvládneme.

Pokud bude pokračovat strašení druhou vlnou, politikaření s pomocí lidem, obcím, krajům a podnikům, tak se důvěra nevrátí a budeme jen přežívat. Byznys ovládnou ti, kterým jejich vlády pomohly. My budeme v lepším případě zase jenom montovat.

Autor je majitel skupiny Solotron a jednatel Edua Group