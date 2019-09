Penta zvažuje minoritní vstup investora do svých nemocnic | E15.cz

Penta Investments zvažuje vstup strategického investora do své nemocniční skupiny Penta Hospitals International, pod kterou patří i několik nemocnic v Česku. Silná zahraniční firma z oboru by ve skupině mohla získat minoritní podíl, manažerskou kontrolu by nadále měla mateřská Penta Investments. Informaci slovenského zpravodajského webu Trend, který rovněž patří Pentě, potvrdil investiční ředitel Penty Investments pro zdravotnictví Václav Jirků.