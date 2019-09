Martin Kúšik: Odchodu z Penty nelituji | E15.cz

Dvacet let se věnoval investičnímu bankovnictví v česko-slovenské investiční skupině Penta, kterou spoluzakládal. Před šesti lety vytvořil rodinný fond, přes nějž investuje vydělané peníze. „Když to hodně zjednoduším – nejsem vlastně expert na nic. Moje odbornost je v oblasti financí a umím si velmi dobře spočítat, zda investice dává smysl, nebo ne,“ říká v exkluzivním rozhovoru po mnoha letech Slovák Martin Kúšik.

O možnosti rozhovoru jsme se bavili hrozně dlouho, nechtěl jste ani za nic. Proč se držíte tak strašně zpátky?

V ničem mi nepomáhá, když dávám rozhovory. Není to ani plus, ani minus, vyžaduje to nějakou přípravu. Spíš je to rozptýlení od toho, co dělám. Navíc jsem stydlivý člověk, není mi to přirozené.

Nerad o sobě mluvíte, jste jako někteří další byznysmeni, kteří o sobě neradi poslouchají, že jsou miliardáři?

To je trochu filozofická otázka. Jen prostě nechci jít veřejně do úplného detailu o svém byznysu.

Peníze jste vydělal v Pentě, odkud jste z pozice partnera odešel před šesti lety. Chtěl jste hlavně zvolnit. Povedlo se?

Ano. Popravdě s tím jsem velmi spokojený.

Takže jste menší workoholik a stal jste se pánem svého času?

Ano, obojí.

Ani jednou jste odchodu nezalitoval?

Takto velké rozhodnutí člověk udělá po dlouhém přemýšlení. Měl jsem možnost dost dlouho rozmýšlet, abych se k tomu pak už nevracel. Ne. Nelituji.

Nikdo vás po tom ohlášeném odchodu nepřemlouval, abyste šel dělat byznys s ním, byl aktivní v jeho projektu?

Já bych už k nikomu pracovat nešel. A jako investor už pracovní nabídky nedostávám.

Říkalo se, že jste z Penty odešel zhruba s deseti miliardami korun. Kolik z toho jste investoval? Před časem jste mluvil o pětině kapitálu.

Dnes už toho mám zainvestováno víc.

Poslední investice vašeho rodinného fondu Odyssey 44 je FlixMobility, mateřská společnost například dopravce FlixBus. Šlo o vaši první zahraniční investici?

O druhou. Ale tím, že chci být low profile investor, tak to nezveřejňuji.

Která byla ta první, o níž nikdo neví?

Je celkem čerstvá, v tomto momentě jsme v procesu investování. Jde o akcie na burze, ale nakupování je pomalé. Reálně to skončí někdy v říjnu. Asi bych mohl říci, že je to retailová banka v Indii. Ale když něco kupujete, nechcete o tom úplně mluvit.

Proč právě Indie?

To se dostáváme do oblasti, o které nechci mluvit.

Už dříve jste vstoupil i do realitního byznysu, spolu s RSBC jste koupil třicítku nemovitostí v Brně, Plzni, Ostravě. Byla to krátkodobá záležitost, nebo to stále držíte?

Ne, to bylo pouze na krátkou dobu. Jako spoluinvestor.

Vás nemovitosti jako takové vůbec nezajímají?

Jde o zkušenosti. V investorské hantýrce se tomu říká „circle of competence“, musíte prostě rozumět danému byznysu. Stejně jako neinvestuji do těžebního průmyslu, protože mu nerozumím a zatím jsem si nenašel čas ho nastudovat, nerozumím ani realitnímu trhu. Musím ovšem přiznat, že v posledních měsících o tom trochu přemýšlím. Ale je to velmi v počáteční fázi.

V Česku držíte podíly ve sportovním řetězci Sportisimo a v pojišťovně Direct, od léta v zahraniční FlixMobility. Není už v Česku co kupovat, anebo jsou valuace přehnaně vysoko?

Nerad bych o tomto mluvil.

Valuace bychom ale mohli probrat, ne? Zda jsou přepálené i z pohledu investora, nejen že se tak mluví na trhu?

Nechci se k tomu vyjadřovat.

Růstový potenciál má Direct, který je zatím na tržním podílu zhruba jednoho procenta. Kde máte cíl?

Nemá to limit. Roste to velmi dynamicky, ale neřeším věci, co budou za pět let, spíš ty, co budou za rok. Za pětiletý horizont člověk nedohlédne, to je daleko. Takto nepřemýšlím.

Dynamický růst znamená, že už je na ziskové vlně?

To nebudu komentovat.

Máte teď tedy čtyři aktivní investice a k tomu financujete projekt Singularity University Czech Summit. Je to strop, kdy jste schopen byznys ohlídat?

Kdysi jsem říkal, že jsem schopen mít tři čtyři byznysové investice, abych se jim mohl naplno věnovat. Teď už říkám pět nebo šest. Je to ale jako s dětmi. Když jich máte víc, nevěnujete jim tolik pozornosti. Ale stále stíhám, je to v pohodě.

Navíc když máte v portfoliu veřejně obchodovatelnou společnost, jako je indická banka, je role hodně pasivní. Nedá se to úplně porovnávat třeba se Sportisimem anebo Directem. Tam – ačkoli nejsme v exekutivě – je naše role a interakce s managementem mnohem intenzivnější. Minimálně desetkrát větší než u investice, kde máte jen akcie.

Jinak tedy ve společnostech, do kterých jste investoval, fungujete na denní bázi?

Podle potřeby.

Ale vypadá to tak, když všude máte zhruba polovinu. Rozhodnutí se bez vás neudělají, že?

Je to tak, že chci reálně zasahovat do rozhodovacích procesů. Nejsem pasivní investor, i proto neinvestuji přes fondy. Máme svůj investiční proces, vlastní tým, je to náš core byznys. Nechceme nic outsourcovat. Pak bychom tu nemuseli být.

Je to tak i u FlixMobility? Prozradíte mi výši získaného podílu či výši investice?