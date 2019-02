Podvodníci s kreditkami sužují hoteliéry | E15.cz

Do hotelu přijede klient, který svůj pobyt zaplatil kreditní kartou přes internet, a to například přes některý rezervační systém. Často si užije luxusní apartmá. Po jeho odjezdu ale čeká hotel nepříjemné překvapení. Majitel karty totiž po pár dnech platbu popírá jako neautorizovanou. Výsledkem je vrácení peněz na kreditní kartu a ztráta pro hotel. „Řeší to poměrně dost hotelů a týká se to částek v různé výši. Někdy to klient dělá zcela záměrně,“ upozorňuje Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR